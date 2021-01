Leiva rectifica sus polémicas declaraciones sobre la vacuna contra el coronavirus

Leiva publica un mensaje en Twitter y explica sus declaraciones sobre no tomar la vacuna contra el coronavirus. El cantante rectifica su postura y señala a los medios de comunicación como hostigadores de la polémica.

"Hoy, meses después, estoy convencido de que lo más responsable, sin duda, es vacunarse", así zanja Leiva las controversias sobre su pasada decisión de no tomar la vacuna de la covid-19. El cantante fue entrevistado junto con Joaquín Sabina por la revista 'Esquire' a mediados de diciembre y fueron preguntados sobre su postura su decisión de ponerse o no el fármaco. "Yo no. Prefiero convivir con esto como he convivido con la gripe y otras cosas. No me veo funcionando como un conejillo de indias", respondió Leiva.

A partir de esa entrevista, las redes sociales y varios titulares señalaron durante los días siguientes al cantante por sus afirmaciones. En el comunicado, Leiva reconoce las declaraciones y justifica su posición de duda en aquel momento: "Ustedes me disculpen por no haber tenido un pensamiento ejemplar al toque, y por tomarme el tiempo para reflexionar sobre ello. Por lo que veo, a nadie más le sobrevoló esa duda. A mí sí".

El excomponente de Pereza y ahora solista, achaca a los medios de comunicación como responsables de hostigar la polémica y catalogarlo como "negacionista". "Ya sé que no corren tiempos de asumir contradicciones, y menos públicamente. Aquí todo el mundo va armado".

Sobre Miguel Bosé y Bunbury

Durante la entrevista, ambos artistas fueron interrogados también por su opinión frente a las controvertidas posiciones de Miguel Bosé y Bunbury en la pandemia del coronavirus. "Siempre ha habido sectas extremas y excesivas, y esta es una contemporánea. Es una secta", respondía Sabina mientras que Leiva afirmaba su admiración por Bunbury pero se desbancaba de sus opiniones: "Yo prefiero escuchar a los científicos. No comparto esa línea de pensamiento".

La propia entrevista cuestionaba a los cantantes sobre su posible condicionamiento a la hora de escribir ciertas letras por posibles futuras polémicas. "No hay peor censura que la autocensura y hay que huir de eso", contestaba Sabina con la corroboración del cantante madrileño: "Por ese miedo a ofender a algún colectivo es muy difícil encontrar entrevistas interesantes. Se nos ha incorporado demasiado la prudencia a la hora de hablar".