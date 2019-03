Katy Perry presenta 'Prism' en un concierto íntimo en un teatro de Los Ángeles

La cantante Katy Perry ha presentado en el teatro iHeartRadio de Los Ángeles 'Prism', el cuarto disco de su carrera. De vuelta de su viaje por Suecia para un tercer embate, Katy Perry se presenta como la tigresa de la arena con un potente rugido en forma de disco que se ha publicado esta semana.

La singular diva estadounidense acaba de liberar en su web oficial el audio completo de su tercer disco de estudio (el cuarto, si se tiene en cuenta el que publicó en 2001 como Kate Hudson), y de su escucha se derivan tan buenas premisas como de su primer single, "Roar" (rugido, en inglés), octavo número 1 en su país. Y es que su cuenta previa de victorias es sólida con solo dos álbumes, "One of the boys" (2008) y "Teenage dream" (2010), el cual le proporcionó hasta cinco números 1 en la lista de sencillos de EE.UU., hazaña que previamente solo había logrado el "Bad" de Michael Jackson.



Aunque Perry quemara las pelucas de colores y se desembarazaba de su imagen de "pin-up" en los vídeos de calentamiento previos al lanzamiento de este disco, no se separa mucho de las pautas básicas que la encumbraron.

En todo caso, quizás hay una pizca menos de su acostumbrado humor autoparódico, como se aprecia en la insípida portada, lo peor de este álbum. El título de "Prism" proviene de la idea de proyectar en estas canciones todas sus facetas como artista, objetivo conseguido, pues en los trece cortes (dieciséis en la versión "deluxe") se halla de vuelta a la cantante gamberra, a la emotiva, a la optimista, a la urbana y al icono gay.

La principal novedad reside en que, seducida por la música de Robyn, la intérprete de "I kissed a girl" volvió a los brazos de la consabida y omnipresente plétora de productores suecos, a saber, Klas Ahlund y, por supuesto, Dr. Luke y Max Martín, artífices de "Teenage dream" y tantos otros álbumes victoriosos. Su toque es especialmente evidente en cortes como "Walking on air", uno de los nuevos sencillos, en el que practican un guiño irónico al sonido "eurodance" que en la década de los 90 popularizaran grupos como 2Unlimited a Snap!.



El álbum se abre con el selvático y vitalista "Roar", que se dio a conocer en medio de una polémica por supuesto plagio con el tema "Brave" de su "amiga" Sara Bareilles, quien, lejos de avivar el fuego, restó importancia al parecido y se dio por contenta con el subidón en ventas de su propio sencillo.

Le siguen el épico "Legendary lovers", con su envoltura marcial con toques de música "bhangra", y "Birthday", un más que potencial sencillo de promoción con una melodía fresca y optimista, aupada por vientos de trompeta y cierto sabor a los temas más lúdicos de Mariah Carey. Algo tiene aquí con la diva de "Hero", porque la convierte incluso en icono en las letras del divertido y también retrospectivo "This is how we do", R&B travieso en la línea del "Bootylicious" de Destiny's Child con arreglos ochenteros de "scratch".