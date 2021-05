La imagen por la que el cantante de Italia en Eurovisión 2021 desmiente haber consumido droga en directo

El grupo italiano Maneskin ganó la gala de Eurovisión 2021 celebrada en Rotterdam. Sin embargo, los italianos se hicieron virales en redes sociales no solo por su actuación sino por un gesto de su cantante, Damiano David. El vocalista parecía estar consumiendo cocaína durante el festival, algo que tuvo que desmentir en la rueda de prensa posterior.

Los italianos Maneskin partían como favoritos y protagonizaron una gran actuación en la final de la edición número 65 del festival de Eurovisión. Llenaron el escenario de energía, rock y pirotecnia con su canción 'Zitti e Buoni', ganándose así al público europeo. A pesar de que la actuación fue muy comentada por los espectadores, quedó eclipsada por un gesto que protagonizó el vocalista, Damiano David, en la green room durante las votaciones.

En los vídeos compartidos en redes sociales, se podía apreciar cómo el cantante acercaba su cara a la mesa cuando su compañero parecía alertarle de que la realización les estaba enfocando. Este hecho levantó todo tipo de especulaciones en Twitter donde acusaban al cantante de estar haciéndose una raya de cocaína en la mesa reservada para Italia. Pese a que es un vídeo que dura apenas unos pocos segundos, muchos llegaron a pedir la descalificación del grupo y la victoria de Francia, segunda clasificada, por fomentar el consumo de drogas. Este es el vídeo del momento, en el que se ve claramente que las manos están separadas de la cara:

La reacción del grupo

Sin embargo, el grupo ganador de Eurovisión 2021 se ha defendido de las acusaciones vertidas en redes sociales. Los periodistas también le preguntaron a Damiano David en la rueda de prensa posterior al concurso y el cantante explicó que en realidad estaba viendo unos vasos que se le cayeron a su compañero Thomas y que estaban rotos en la alfombra.

Además, aseguró que no tomaba drogas y lanzó un mensaje contra el uso de estas. "No tomo drogas, por favor, chicos, no digáis eso. De verdad, no digáis eso. Nada de cocaína, no lo digáis", dijo en la rueda de prensa.

Más tarde, el grupo también compartió a través de su perfil en redes sociales un mensaje para negar que su cantante hubiese consumido algún tipo de sustancia durante el festival: "Estamos en contra de las drogas y nunca hemos tomado cocaína. Estamos listos para hacernos una prueba, porque no tenemos nada que esconder. Estamos aquí para tocar nuestra música y estamos tan felices por nuestra victoria en Eurovisión, y queremos dar gracias a todos por apoyarnos. El rock nunca muere, os queremos".