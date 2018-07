Una iglesia holandesa rinde un homenaje a Avicii haciendo sonar sus canciones con las campanas

El pasado viernes, el representante de Avicii sorprendía al mundo anunciando la noticia de su muerte. Al parecer, el músico fue encontrado muerto en Omán a los 28 años, por causas que todavía se desconocen.

Tras conocerse la noticia han sido muchas las personas que han dedicado una parte de su tiempo para rendir homenaje al DJ y productor Tim Bergling.

Entre los homenajes, destaca el de una iglesia de Utrecht, en Holanda, donde la encargada de hacer sonar las campanas versionó algunas de las canciones más populares del DJ.

Malgosia Fiebig, la encargada de poner el sonido con las campanas, anunciaba su homenaje al músico a través de su cuenta de Twitter. "'Wake Me Up', 'Without You' y 'Hey Brother' de Avicii sonarán esta mañana en el carillón de Domtoren", decía la mujer.

Decenas de personas recogieron el momento con sus teléfonos móviles para que este bonito homenaje quedara guardado para la posteridad.