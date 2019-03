Ibiza alberga la primera pista de baile en un aeropuerto

Desde hoy, la fiesta en Ibiza se convierte oficialmente en 'non stop'. 'F***Me I'n Famous' Lounge Club by Cathy y David Guetta va ser el primer lounge club ubicado en un aeropuerto, una fórmula pionera que rompe la barrera de los horarios y las localizaciones clásicas para trasladar el espíritu festivo de la isla a su puerta de entrada.

Cathy Guetta, embajadora de las fiestas más sexys y con más glamour de Ibiza, quiso involucrarse en el proyecto en cuanto se publicó el concurso de AENA Aeropuertos, para ofrecer la magia de Ibiza desde esta curiosa ubicación.

Con 260 metros cuadrados y ubicado en la zona aire del aeropuerto pitiuso, este Lounge Club es la primera parada de todas las personalidades que visitan Ibiza durante la temporada estival, ofreciendo la exclusividad, la diversión y los servicios propios de los mejores locales de la isla.

Un ambiente elegante, relajado y algo irreverente en el que, desde la pista de baile, se observan los aviones en los que llegan los próximos clubbers. Música, casual food y espectaculares vistas son los tres ingredientes que hacen de este Lounge Club un local más de la ruta de la Ibiza festiva indispensable. Por la cabina pasarán los mejores DJs del momento.

Dependiendo del momento del día, se podrá escuchar diferente música. De 06.00h a 14.00h música ambiental chill out, seguida de funky y latin house hasta las 19.00h, house y deep house hasta poco antes de la medianoche y tech-house y electro-house en la etapa más intensa, que se alargará hasta las 06.00h de la mañana.