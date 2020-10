Horóscopo Chino Octubre 2020: Predicción mensual de tu animal del zodiaco chino

Llega octubre, y con este nuevo mes otra predicción del horóscopo chino con el que descubrir qué deparará el décimo mes del año, para cada uno de los animales que forman parte del zodiaco chino.

El signo del zodiaco chino está compuesto por doce animales que son la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo, y su origen según la leyenda se remonta hasta Buda.

Se dice que cuando Buda estaba a punto de morir pidió a todos los animales del mundo que fueran a despedirse de él, pero solo llegaron estos 12. En agradecimiento él les concedió un año a cada uno de los signos del horóscopo chino, según el orden de su llegada.

Predicciones para octubre de 2020, signo a signo

Este año nuevo chino empezó el 25 de enero de 2020 y durará hasta el 11 de febrero de 2021. Está dedicado a la Rata de Metal, el primero de los 12 signos zodiacales, y se corresponde con el año nuevo lunar 4718.

Las personas nacidas bajo la Rata de Metal se caracterizan por ser almas libres y por su gran generosidad, a pesar de ser un animal celoso y dominante. Además, los que nacieron bajo este símbolo están asociados con la inteligencia, la astucia, la riqueza, el carisma y el orden.

Conoce qué te depara el mes de octubre de 2020 para tu signo, según este horóscopo chino, y si aún no sabes que animal eres descubrelo también aquí.

- Rata (Nacidos en 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1948, 1936): el mes no empieza con la mejor de las suertes para las ratas, y a esto se suma que durante estos días te sentirás un poco perdido, por lo que necesitarás mucha paciencia, ya que las malas formas solo empeorarán tu suerte.

EL resto del mes, tendrás una disminución en la carga laboral por lo que será una oportunidad ideal para disfrutar más de la vida. ¡Aprovecha! Después de este descanso vendrá una época de máxima actividad.

- Buey (Nacidos en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009): La suerte de los Bueyes estará en mínimos durante los primeros días del mes. Pero si haces caso a los consejos que te dan evitarás perder mucho tiempo y no desviarte de tu camino. ¡No seas terco!

Para finales de octubre la vida te dará un giro positivo y podrás disfrutar de un final de mes tranquilo en todos los aspectos.

- Tigre (Nacidos en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010): verás como la suerte disminuirá en octubre, sobre todo en el terreno amoroso. Por eso debes ir con cuidado en tus relaciones y no olvidar que la honestidad ayuda a ganarte la confianza de los demás. Este consejo es también extensible a las amistades, así que asegúrate de mantener buenas relaciones con viejos amigos y colegas, al igual que cultivarlas con los nuevos amigos.

Octubre irá mejorando y el romance también lo hará, sin embargo este no será el momento para que le expreses tus sentimientos a alguien o comiences una relación. Pero si será perfecto para que conozcas más sobre ‘ese alguien’.

- Conejo (Nacidos en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011): los Conejos serán extremadamente afortunados, sobre todo en la primera parte del mes, en donde la suerte en aspectos financieros será excepcional.

Durante este periodo ganarás dinero y recibirás buenas noticias económicas. Ahora bien, de cara a la segunda mitad del mes, deben bajar la velocidad, tomarse un tiempo para descansar y dar la bienvenida a las oportunidades que están a la vuelta de la esquina.

- Dragón (Nacidos en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012): la fortuna de los Dragones continuará disminuyendo este mes. Experimentarán fracasos por lo que es importante que tengan un buen control de su estado de ánimo.

Gradualmente, a medida que avanza el mes, esa fortuna irá aumentando. Para eso es importante que estés activo, ya que cuanto más lo hagas, más apoyo obtendrás de los demás.

- Serpiente (Nacidos en 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013): la suerte de las Serpientes se volverá a su favor durante la primera quincena de octubre. Es un mes en el que deben tomarse más tiempo para pensar en la vida y tomar control de sus emociones.

Este será un mes de pruebas, pero una vez superes las dificultades, los avances serán muy prometedores.

-Caballo (Nacidos en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014): est emes será relativamente de fortuna para los Caballos. El terreno amoroso se desarrollará de forma tranquila, aunque pueden darse algunas disputas. ¡Importante!: el amor es compatible con los amigos, no los descuides al enamorarte.

Este mes estará cargado de muchas actividades, por lo que deberás asegurarte de dormir lo suficiente para mantenerte saludable.

- Cabra (Nacidos en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015): durante octubre surgirán conflictos con los amigos, pero cuidado con quedar metido en medio de estos. Será buena idea que te comuniques más con tus amigos estos días y que no los descuides.

El día a día en el terreno laboral irá impulsado por buenas oportunidades.

- Mono (Nacidos en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016): este mes será un poco frustrante para los Monos ya que su suerte en el amor será bastante escasa. Pero, aunque tengas mala suerte con el amor, no debes rehuir de buscar el amor también durante momentos difíciles. Aleja tu mente de las emociones ya que te ayudará a mejorar la perspectiva.

La suerte de los Monos en otros sectores tampoco será la mejor, pues muchas cosas inesperadas ocurrirán este mes, como ciertas crisis emocionales.

- Gallo (Nacidos en 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017): también para los Gallos, la suerte caerá lentamente durante este mes y no encontrarán el amor fácilmente. Será una época ideal para cuidar de las personas que te rodean, tanto si tienes pareja como no. Eso sí, no caigas en el individualismo y no ignores los sentimientos de tus allegados.

- Perro (Nacidos en 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018): tampoco habrá suerte para los perros. No hagas inversiones este mes porque corres el riesgo de perder grandes grandes sumas de dinero.

¡No desesperes! A medida que avance octubre deberás sacar tu instinto de competitividad y luchar por ese objetivo que persigues, ve con seguridad porque tendrás muchas oportunidades de conseguirlo.

- Cerdo (Nacidos en 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 y 2007): la fortuna de los Cerdos irá aumentando a lo largo del mes, pero muy poco a poco. Si estás pensando en hacer algún cambio en el área laboral es un buen momento, pero debes prepararte bien antes de cambiar de trabajo por completo.

En cuanto a las relaciones, presta más atención a las personas que te rodean.