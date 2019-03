Homer es lo mejor que se ha visto en los últimos 20 años

El particular cabeza de familia de la serie que Antena 3 emite de lunes a viernes a partir de las 14.00 horas se ha ganado el cariño del público no por sus méritos, sino por su capacidad para que los espectadores se identifiquen con él.



"En el fondo todos escondemos deseos que no queremos admitir", ha sostenido su creador, Matt Groening. En la lista de Entertainment Weekly aparecen también el personaje mafioso de Tony Soprano, de la serie Los Soprano; el Joker de Batman, cuya última interpretación correspondió al fallecido actor australiano Heath Ledger; y Rachel, de la serie Friends (Jennifer Aniston).



Otros personajes elegidos por los espectadores son Eduardo Manostijeras de Johnny Depp; el doctor Hannibal Lecter (Anthony Hopkins); Carrie Bradshaw, de Sexo en Nueva York (Sarah Jessica Parker) y el personaje de animación Bob Esponja.