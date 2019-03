Los hombres también lloran... con el cine

Muchos son los tópicos que se escuchan sobre los hombres. Entre ellos, aquellos que afirman que ellos no escuchan, son insensibles y fríos. No se sabe si se cumplen ante las mujeres, habría respuestas para todos los gustos. Sin embargo, un sondeo de la BBC demuestra que el cine toca la vena sensible de los hombres.

El tópico del hombre duro no sirve delante de la gran pantalla. El sondeo demuestra que en el cine, "los chicos también lloran". Títulos como ET, Titanic o Ghost han sacado el lado más sensible de los hombres. Pero estos films sólo son una parte de una larga lista de películas en las que reconocen, que "se les ha escapado alguna que otra lágrima".

El trasatlántico más oscarizado dejó un mar de lágrimas en las mujeres, pero también en los hombres. Al igual que La vida es bella, película con la que uno se emociona cada vez que la ve como si fuera la primera vez. También han confesado a la BBC haber llorado al recordar su infancia con los juguetes de Andy. Según aseguran, la masculinidad no está reñida con la lágrima.

Películas como Camarón, Love Actually, e incluso las ‘noveles’ Toy Story 3 y Avatar también han hecho llorar a ‘tipos duros’. Una secuencia mítica del cine que también ha llegado ‘a lo más hondo’ de los hombres ha sido la muerte de la mamá de Bambi.

También el sondeo de la BBC indica que personajes como el robot más duro del futuro o el boxeador más famoso de Filadelfia les han provocado un nudo en la garganta. En público continúan haciéndose los duros, pero a pesar de todos los tópicos, no hay duda de que todos tienen su corazoncito.