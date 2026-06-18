La gran diva de Broadway, Patti LuPone, actuará bajo las estrellas en un escenario de Tenerife

Se ha convertido en una de las citas culturales más importantes del verano en Canarias. El festival Veranos del Taoro arranca este 18 de junio en la ciudad de Puerto de la Cruz (Tenerife) para ofrecernos una visión diferente de las artes escénicas en las islas. Y este año, en su quinta edición, Veranos del Taoro cuenta con una propuesta internacional: la gran estrella del teatro musical Patti LuPone, además de las actuaciones de Anabel Alonso y Lola Herrera. Enrique Camacho, director de Encaro Factory y organizador del festival, asegura que la mayor curiosidad de este festival es que "acoge una función, normalmente escenificada en un teatro, y se adapta para que se represente debajo de un árbol, un laurel de Indias. Somos el único festival de España que abre su programación a artistas que normalmente aparecen en la gran pantalla", apunta Camacho.

El cabildo de Tenerife también pone en valor este evento. Su presidenta, Rosa Dávila, asegura que Veranos del Taoro "no solo ofrece un cartel de primer nivel internacional, sino que también acerca la cultura a toda la ciudadanía". Para el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, "la ciudad se reafirma como sede anfitriona y se consolida como referente cultural".

Programación de lujo

La leyenda de Broadway, Patti LuPone, encabeza el cartel de esta quinta edición. Esta propuesta internacional, Songs from a hat, se podrá ver el 19 de junio. Las actuaciones de Anabel Alonso, con La mujer rota (jueves 18 de junio), y Lola Herrera, con Camino a la Meca (sábado 20 de junio). Mientras que el espacio Arboleda se convertirá en el particular cabaret del festival y allí actuará Yaneli Hernández, Mariola Cubells y María Guerra con su Señoras y Señoras, un alegato feminista y participativo.

Otra apuesta es la de Madonna a la carta, a cargo de la que es considerada la mejor imitadora de Madonna del mundo.

Pero las funciones comienzan este jueves 18 con Emiliana Battista, referente de la danza actual. El viernes 19, Raquel Jara a escenifica 'Entre maguas'. En la web www.veranosdeltaoro.com se puede consultar la programación.

Veranos del Taoro no es solo sentarse en una butaca y ver el espectáculo. Es más que eso, porque podemos disfrutar de todas las actuaciones al aire libre, en diferentes escenarios y espacios dentro del Parque de La Sortija, entre el Espacio Raíz y Espacio Arboleda. Teatro, danza contemporánea, gastronomía y talleres de artesanía, la oferta cultural del 18 al 20 de junio en la ciudad turística de Puerto de la Cuz.

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