'Gaza a través de sus ojos', una exposición con imágenes de la tragedia, tomadas por los únicos testigos autorizados

El sufrimiento en Gaza, no tiene edad. Niños... ancianos... Una tragedia, inmortalizada en imágenes fijas. "¿Ve usted alguna diferencia entre ver lo que está ocurriendo en Gaza en los informativos y verlo, así, en fotografía?" le preguntamos a una espectadora. "Sí, por supuesto. Yo lo sigo cada día por televisión... y ahora... me está costando hablar..." comenta entre lágrimas. "Poder fijar la mirada en cada uno de los detalles que marca cada fotografía, te hace todavía más espeluznante lo que se ve detrás de cada una de las fotografías..." nos comenta otro de los visitantes de la muestra "Gaza a través de sus ojos" que permanecerá en el hall de la pinacoteca hasta el próximo 16 de octubre. Una muestra totalmente gratuita.

La fotografía cobra otra dimensión al narrar un drama como el de Gaza

Los autores de estas icónicas imágenes, son foto-reporteros palestinos de Naciones Unidas, que por su seguridad permanecen en el anonimato. "Están sufriendo lo mismo que el resto de la población gazatí. Han perdido sus hogares porque han sido bombardeados, han perdido a sus seres queridos... Hay un fotoperiodista en esta exposición que ha perdido a más de treinta de sus familiares" nos dice Raquel Martí, Directora Ejecutiva de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en España. El Museo Thyssen-Bornemisza ha cedido uno de sus espacios principales para mostrarnos una visión privilegiada de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Son las fotografías tomadas por los funcionarios de Naciones Unidas, que suplen la ausencia de medios internacionales, hasta el momento doscientos cuarenta de estos reporteros han perdido la vida en territorio palestino. "Uf... Estamos en un espacio de arte y esto, esto, y hay que reconocer que la historia, la Historia con mayúsculas, va... esto se va a quedar... " afirma también conmovida otra visitante.

Los autores de estas fotografías son trabajadores de la ONU que permanecen en el anonimato por temor a su seguridad

"¿Por qué esta foto es la que más te impresiona?" le preguntamos a Lucinda, enfermera que trabaja en Suiza. "Pues sinceramente, creo que es la que más me impresiona, porque al final, a pesar de la situación que están viviendo los niños tienen una sonrisa, y guardan esa sonrisa... Creo que es una lección de vida muy grande que nos están dando" afirma ante una de las imágenes que aportan algo de esperanza en esta exposición que habla de uno de los mayores dramas del siglo XXI.

