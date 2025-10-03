Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Antena 3 Noticias recibe el premio Las Arcadias por el rigor informativo al contar la realidad de las personas mayores

El premio a la difusión periodística y la comunicación responsable lo ha recogido Ester Vaquero.

Rosario Miñano
Los Premios Senior Living Las Arcadias son unos galardones de ámbito nacional que se entregan cada año y que reconocen a personas, instituciones y proyectos que comparten el compromiso de mejorar la vida de las personas en su etapa adulta "a través de actuaciones destacadas en aquellos temas que son objeto de interés social".

El premio a la difusión periodística y la comunicación responsable lo ha recibido, Esther Vaquero, presentadora del informativo vespertino de noticias junto con Vicente Vallés. El galardón reconoce el rigor de los informativos de Antena 3 al contar la realidad de las personas mayores y defender sus derechos.

La categoría de Difusión Periodística es un premio destinado a periodistas, programas o medios de comunicación que hayan contribuido a visibilizar "de forma rigurosa, empática y transformadora la realidad del colectivo sénior". En definitiva, reivindica el poder del periodismo como herramienta contra el edadismo.

Los Premios Arcadias también reconocen el trabajo de las entidades o instituciones que lleven a cabo una labor con impacto social y que promueven la defensa del valor de las personas mayores. "Estos galardones no solo premian lo conseguido, sino que impulsan una visión transformadora del envejecimiento como motor de progreso colectivo", asegura la página web de los premios Las Arcadias.

Podrán optar a estos premios las instituciones que, a lo largo de su trayectoria, hayan desarrollado actuaciones relevantes en la promoción del envejecimiento activo, la lucha contra el edadismo, la integración intergeneracional, el respeto por la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

