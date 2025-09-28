Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Comic-Con

Arnold Schwarzenegger conquista Málaga en la primera Comic-Con europea con un mensaje de unidad y gratitud

El icónico actor de Hollywood y exgobernador de California rememora su vínculo con España y repasa su carrera en un abarrotado Hall M ante más de 3.000 asistentes.

El actor norteamericano Arnold Schwrzenegger

Arnold Schwarzenegger conquista Málaga | EFE

Publicidad

Rocío Luque
Publicado:

Con un "volveré" cargado de emoción y promesa, Arnold Schwarzenegger selló su reencuentro con España este domingo, convirtiéndose en el gran protagonista de la primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM), la primera del sello estadounidense que se celebra en Europa. A sus 78 años, el actor, culturista y político austríaco hizo vibrar a un público entregado que llenó el Hall M del recinto ferial, en una jornada que combinó homenaje, nostalgia, humor y un poderoso mensaje de conciencia social.

Vestido como la leyenda que es, pero con la cercanía de quien no olvida sus orígenes, Schwarzenegger fue recibido como una auténtica estrella de Hollywood. El encargado de presentarlo fue nada menos que Antonio Banderas, quien apareció por sorpresa para rendir tributo a su compañero de reparto en Los Mercenarios 3 y amigo personal.

“No es solo una estrella o un político, es una leyenda del cine internacional… y encima, encantador”, destacó Banderas, antes de entregarle de rodillas el galardón de honor de esta histórica edición.

El propio Schwarzenegger no escatimó elogios hacia el actor malagueño, confesando entre risas que fue "conquistado" por sus paellas en Los Ángeles, y expresó su deseo de volver a trabajar con él en el futuro.

No faltaron los gestos inesperados: durante la charla moderada por el cineasta Álex de la Iglesia, el protagonista de Terminator sorprendió al director con una propuesta directa para rodar juntos una película. “¿Sí o no?”, insistió Arnold. El director vasco, visiblemente emocionado, respondió sin dudar: “¡Síiiii!”.

En una masterclass titulada Desafío total, Schwarzenegger repasó los hitos de su carrera, desde sus días como culturista hasta sus mayores éxitos en el cine de acción y comedia. Recordó con especial cariño los rodajes de Conan el Bárbaro en tierras españolas —Almería, Segovia y Madrid—, que marcaron el inicio de su carrera internacional. “España fue el lugar donde todo comenzó”, afirmó emocionado.

También compartió anécdotas sobre su evolución de héroe musculoso a figura de la comedia, impulsado por el descubrimiento de su faceta humorística. Entre risas, imitó a su eterno rival y amigo Sylvester Stallone, reviviendo la “competencia” que ambos mantenían por ver quién provocaba más bajas en sus películas.

Sin embargo, más allá del espectáculo, el mensaje más profundo de la jornada llegó cuando abordó su faceta política. Como exgobernador de California, defendió la importancia del servicio público y la responsabilidad de dejar el mundo en mejores condiciones que como lo encontramos. Alertó sobre la contaminación, que —según destacó— “mata a más de cinco millones de personas en todo el mundo cada año”.

Responde a Trump: “Nadie debe odiar a nadie por pensar diferente”

Schwarzenegger aprovechó su presencia para lanzar un mensaje de unidad y responder, sin mencionarlo directamente, al expresidente Donald Trump, quien esta semana declaró: “Odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos”. El austríaco replicó: “Nadie debe odiar a nadie por pensar diferente”, y pidió a los más de 3.000 asistentes que no vean “al otro como un enemigo. No hay enemigos”.

Cerró su intervención con un guiño a su personaje más icónico, asegurando que volverá, porque en Málaga se siente “como en casa”.

La primera Comic-Con que se celebra en Málaga concluyó por todo lo alto tras cuatro días de actividades. A pesar de las largas colas, el evento fue un éxito rotundo, con un impacto económico estimado en 50 millones de euros y la asistencia de más de 120.000 personas. Los organizadores ya han confirmado que la SDCCM seguirá celebrándose en Málaga al menos hasta 2027, consolidando a la ciudad como nuevo epicentro europeo de la cultura pop.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Publicidad

Cultura

El actor norteamericano Arnold Schwrzenegger

Arnold Schwarzenegger conquista Málaga en la primera Comic-Con europea con un mensaje de unidad y gratitud

Jared Leto en la Comic-Con celebrada en Málaga.

Reciben al actor estadounidense, Jared Leto, entre aplausos y ovaciones en la Comic-Con

La exdiputada de Coalición Canaria Dulce Xerach

Muere a los 56 años la escritora y expolítica Dulce Xerach en un hotel de Madrid

Bad Bunny se presenta en el escenario durante la Primera Noche de Bad Bunny: "No Me Quiero Ir De Aquí" Residencia En El Choli en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 11 de julio de 2025 en San Juan, Puerto Rico.
Puerto Rico

Bad Bunny habría sufrido una "amenaza creíble de muerte" en Puerto Rico

Comic con Málaga
Comic-Con

La 'Comic-Con' arranca con éxito convirtiendo a Málaga en la capital del comic entre visitantes de todo el mundo

Los Javis y la Universidad Pontificia de Comillas
Cine

Muere un figurante en el rodaje de una película de Los Javis en Comillas

El hombre de 78 años tropezó de manera accidental y se golpeó en la cabeza.

Reapertura del Círculo de Bellas Artes de Tenerife
Círculo de Bellas Artes

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife reabre sus puertas dispuestos a seguir siendo referente para artistas y ciudadanos

Charlamos con su presidente, Pepe Valladares, que nos muestra la primera exposición con la que vuelve a la actividad este centro histórico en Canarias.

Hallan un dolmen en Málaga

Descubren en Málaga un dolmen de más de 5.000 años que revela cómo vivían las primeras comunidades andaluzas

La actriz Claudia Cardinale

Muere la actriz Claudia Cardinale a los 87 años

Angelina Jolie

Angelina Jolie: "Amo mi país, pero no le reconozco en este momento"

Publicidad