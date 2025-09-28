Arnold Schwarzenegger conquista Málaga en la primera Comic-Con europea con un mensaje de unidad y gratitud

Con un "volveré" cargado de emoción y promesa, Arnold Schwarzenegger selló su reencuentro con España este domingo, convirtiéndose en el gran protagonista de la primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM), la primera del sello estadounidense que se celebra en Europa. A sus 78 años, el actor, culturista y político austríaco hizo vibrar a un público entregado que llenó el Hall M del recinto ferial, en una jornada que combinó homenaje, nostalgia, humor y un poderoso mensaje de conciencia social.

Vestido como la leyenda que es, pero con la cercanía de quien no olvida sus orígenes, Schwarzenegger fue recibido como una auténtica estrella de Hollywood. El encargado de presentarlo fue nada menos que Antonio Banderas, quien apareció por sorpresa para rendir tributo a su compañero de reparto en Los Mercenarios 3 y amigo personal.

“No es solo una estrella o un político, es una leyenda del cine internacional… y encima, encantador”, destacó Banderas, antes de entregarle de rodillas el galardón de honor de esta histórica edición.

El propio Schwarzenegger no escatimó elogios hacia el actor malagueño, confesando entre risas que fue "conquistado" por sus paellas en Los Ángeles, y expresó su deseo de volver a trabajar con él en el futuro.

No faltaron los gestos inesperados: durante la charla moderada por el cineasta Álex de la Iglesia, el protagonista de Terminator sorprendió al director con una propuesta directa para rodar juntos una película. “¿Sí o no?”, insistió Arnold. El director vasco, visiblemente emocionado, respondió sin dudar: “¡Síiiii!”.

En una masterclass titulada Desafío total, Schwarzenegger repasó los hitos de su carrera, desde sus días como culturista hasta sus mayores éxitos en el cine de acción y comedia. Recordó con especial cariño los rodajes de Conan el Bárbaro en tierras españolas —Almería, Segovia y Madrid—, que marcaron el inicio de su carrera internacional. “España fue el lugar donde todo comenzó”, afirmó emocionado.

También compartió anécdotas sobre su evolución de héroe musculoso a figura de la comedia, impulsado por el descubrimiento de su faceta humorística. Entre risas, imitó a su eterno rival y amigo Sylvester Stallone, reviviendo la “competencia” que ambos mantenían por ver quién provocaba más bajas en sus películas.

Sin embargo, más allá del espectáculo, el mensaje más profundo de la jornada llegó cuando abordó su faceta política. Como exgobernador de California, defendió la importancia del servicio público y la responsabilidad de dejar el mundo en mejores condiciones que como lo encontramos. Alertó sobre la contaminación, que —según destacó— “mata a más de cinco millones de personas en todo el mundo cada año”.

Responde a Trump: “Nadie debe odiar a nadie por pensar diferente”

Schwarzenegger aprovechó su presencia para lanzar un mensaje de unidad y responder, sin mencionarlo directamente, al expresidente Donald Trump, quien esta semana declaró: “Odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos”. El austríaco replicó: “Nadie debe odiar a nadie por pensar diferente”, y pidió a los más de 3.000 asistentes que no vean “al otro como un enemigo. No hay enemigos”.

Cerró su intervención con un guiño a su personaje más icónico, asegurando que volverá, porque en Málaga se siente “como en casa”.

La primera Comic-Con que se celebra en Málaga concluyó por todo lo alto tras cuatro días de actividades. A pesar de las largas colas, el evento fue un éxito rotundo, con un impacto económico estimado en 50 millones de euros y la asistencia de más de 120.000 personas. Los organizadores ya han confirmado que la SDCCM seguirá celebrándose en Málaga al menos hasta 2027, consolidando a la ciudad como nuevo epicentro europeo de la cultura pop.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.