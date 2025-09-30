Cine
Estrenos de cine octubre 2025: una película española ambientada en MotoGP y otras novedades que llegan este mes
Octubre de 2025 llega cargado de cine de todos los géneros. ¿Quieres conocer los estrenos más interesantes del mes? Te los contamos.
Con el otoño ya instalado, octubre se convierte en un mes ideal para acercarse a las salas de cine y disfrutar de lo que promete ser una cartelera variada y estimulante. Hay opciones para todos los públicos: adaptaciones de anime, propuestas de terror adulto, animación familiar y cine nacional con voz propia.
El mes presenta un equilibrio entre grandes apuestas internacionales y proyectos españoles que merecen atención. A continuación, te presentamos los estrenos más destacados de octubre de 2025 en España, con sus géneros, directores y argumentos para que elijas tu próxima película.
Lo mejor del mes: estrenos más esperados
Chainsaw Man – La película: El arco de Reze: adaptación al cine del exitoso anime, dirigida por Tatsuya Yoshihara y basada en el manga de Tatsuki Fujimoto. La película se estrenará en España el 30 y 31 de octubre de 2025, según territorios, y seguirá a Denji y Reze en una historia intensa marcada por demonios, violencia y dilemas emocionales. El film promete conservar el espíritu de la saga y emocionar a los fans.
Together: juntos hasta la muerte: debut en el cine del género body horror dirigido por Michael Shanks, protagonizado por Allison Brie y Dave Franco. La misteriosa fuerza que acecha a una pareja recién mudada desencadena deformaciones y tensión creciente. Se estrena en España el 31 de octubre de 2025.
Salve María: drama psicológico dirigido por Mar Coll, inspirado en la novela de Katixa Agirre. Aunque su estreno principal fue en 2024, llega a cines españoles el 31 de octubre. La trama aborda la obsesión de una madre escritora tras conocer un caso de infanticidio, en un tono inquietante y reflexivo.
Ídolos: película española de acción romántica ambientada en el mundo de MotoGP. Dirigida por Mat Whitecross y protagonizada por Óscar Casas y Ana Mena, explora la relación padre–hijo y el amor en un escenario competitivo. Se espera su estreno en cines durante octubre.
Otros títulos a tener en cuenta
Además, obras como Downton Abbey: El gran final, Black Phone 2, Tom and Jerry: Forbidden Compass, Tron: Ares o incluso anime como Michael o Flores para Antonio podrían sumarse a la cartelera de octubre, según listados preliminares.
En resumen, octubre de 2025 se presenta como un mes especialmente rico en propuestas cinematográficas: desde acción sobrenatural y horror explícito hasta dramas íntimos y relatos de memoria histórica. Si estás buscando una buena excusa para volver al cine, este mes la tienes: elegir entre grandes sagas, historias originales y cine español con personalidad.
¿Cuál de estos estrenos te apetece más? ¡Prepara las palomitas, consulta la cartelera y disfruta de octubre en pantalla grande!
