Estrenos de cine octubre 2025: una película española ambientada en MotoGP y otras novedades que llegan este mes

Con el otoño ya instalado, octubre se convierte en un mes ideal para acercarse a las salas de cine y disfrutar de lo que promete ser una cartelera variada y estimulante. Hay opciones para todos los públicos: adaptaciones de anime, propuestas de terror adulto, animación familiar y cine nacional con voz propia.

El mes presenta un equilibrio entre grandes apuestas internacionales y proyectos españoles que merecen atención. A continuación, te presentamos los estrenos más destacados de octubre de 2025 en España, con sus géneros, directores y argumentos para que elijas tu próxima película.

Lo mejor del mes: estrenos más esperados

Chainsaw Man – La película: El arco de Reze: adaptación al cine del exitoso anime, dirigida por Tatsuya Yoshihara y basada en el manga de Tatsuki Fujimoto. La película se estrenará en España el 30 y 31 de octubre de 2025, según territorios, y seguirá a Denji y Reze en una historia intensa marcada por demonios, violencia y dilemas emocionales. El film promete conservar el espíritu de la saga y emocionar a los fans.

Together: juntos hasta la muerte: debut en el cine del género body horror dirigido por Michael Shanks, protagonizado por Allison Brie y Dave Franco. La misteriosa fuerza que acecha a una pareja recién mudada desencadena deformaciones y tensión creciente. Se estrena en España el 31 de octubre de 2025.

Salve María: drama psicológico dirigido por Mar Coll, inspirado en la novela de Katixa Agirre. Aunque su estreno principal fue en 2024, llega a cines españoles el 31 de octubre. La trama aborda la obsesión de una madre escritora tras conocer un caso de infanticidio, en un tono inquietante y reflexivo.

Ídolos: película española de acción romántica ambientada en el mundo de MotoGP. Dirigida por Mat Whitecross y protagonizada por Óscar Casas y Ana Mena, explora la relación padre–hijo y el amor en un escenario competitivo. Se espera su estreno en cines durante octubre.

Otros títulos a tener en cuenta

Además, obras como Downton Abbey: El gran final, Black Phone 2, Tom and Jerry: Forbidden Compass, Tron: Ares o incluso anime como Michael o Flores para Antonio podrían sumarse a la cartelera de octubre, según listados preliminares.

En resumen, octubre de 2025 se presenta como un mes especialmente rico en propuestas cinematográficas: desde acción sobrenatural y horror explícito hasta dramas íntimos y relatos de memoria histórica. Si estás buscando una buena excusa para volver al cine, este mes la tienes: elegir entre grandes sagas, historias originales y cine español con personalidad.

¿Cuál de estos estrenos te apetece más? ¡Prepara las palomitas, consulta la cartelera y disfruta de octubre en pantalla grande!

