Reciben al actor estadounidense, Jared Leto, entre aplausos y ovaciones en la Comic-Con

Entre las estelas y haces fosforescentes del brillante mundo digital de 'Tron', ha aparecido otra de las estrellas de la primera edición de San Diego Comic-Con Málaga, el actor Jared Leto, como actor principal y productor de la tercera parte de esta saga cinematográfica.

El actor estadounidense ha llegado al escenario acompañado de fuertes aplausos y ovaciones del público. Tras este recibimiento, el actor de cabello largo ha exclamado que le "encanta este país" y que "está encantado estar de vuelta".

Durante su intervención, Leto ha destacado cómo le marcó ver 'Tron' con 12 años, especialmente por la "importante interpretación" de Bridges, con el que ha tenido la oportunidad de compartir plano en este parte. Para Jared Leto, trabajar con Bridges es "una experiencia espiritual".