Santoral octubre 2025: estos son los santos que se celebran este mes, día a día

Con la llegada de octubre también llega la oportunidad de recordar a los santos y vírgenes que se festejan durante este mes. El santoral es una tradición muy arraigada en nuestro país y sigue siendo una ocasión especial para felicitar a familiares, amigos o conocidos que llevan alguno de estos nombres.

Entre las fechas más señaladas de este mes se encuentran el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrón de los animales y de la naturaleza, y el 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, una celebración muy especial no solo en Zaragoza sino en toda España, coincidiendo también con la fiesta nacional. Igualmente, el 15 de octubre se recuerda a Santa Teresa de Jesús, una de las grandes figuras del misticismo y de la literatura religiosa.

Octubre ofrece así un variado calendario de onomásticas, perfecto para mantener viva la costumbre de felicitar a quienes celebran su santo. Recordar el santoral no solo conecta con las raíces culturales y religiosas, sino que también nos invita a compartir momentos de cercanía y afecto en el día a día.

Santoral de octubre 2025: descubre todos los santos día a día

1 de octubre: Santa Teresita del Niño Jesús.

Santa Teresita del Niño Jesús. 2 de octubre: Ángeles Custodios.

Ángeles Custodios. 3 de octubre: San Francisco de Borja, San Cándido.

San Francisco de Borja, San Cándido. 4 de octubre: San Francisco de Asís.

San Francisco de Asís. 5 de octubre: Santa Gala, San Plácido.

Santa Gala, San Plácido. 6 de octubre: San Bruno.

San Bruno. 7 de octubre: Nuestra Señora del Rosario.

Nuestra Señora del Rosario. 8 de octubre: Santa Salud, Santa Thaís.

Santa Salud, Santa Thaís. 9 de octubre: San Abraham, San Dionisio.

San Abraham, San Dionisio. 10 de octubre: San Tomás de Villanueva.

San Tomás de Villanueva. 11 de octubre: Santa Begoña.

Santa Begoña. 12 de octubre: Virgen del Pilar, San Serafín.

Virgen del Pilar, San Serafín. 13 de octubre: San Eduardo.

San Eduardo. 14 de octubre: San Calixto.

San Calixto. 15 de octubre: Santa Teresa de Jesús.

Santa Teresa de Jesús. 16 de octubre: Santa Margarita, Santa María Alacoque.

Santa Margarita, Santa María Alacoque. 17 de octubre: San Ignacio de Antioquía.

San Ignacio de Antioquía. 18 de octubre: San Lucas.

San Lucas. 19 de octubre: Santa Laura.

Santa Laura. 20 de octubre: Santa Academia, Santa Irene.

Santa Academia, Santa Irene. 21 de octubre: Santa Griselda, Santa Úrsula.

Santa Griselda, Santa Úrsula. 22 de octubre: Santa Salomé.

Santa Salomé. 23 de octubre: San Servando.

San Servando. 24 de octubre: San Antonio María Claret.

San Antonio María Claret. 25 de octubre: San Bernardo Calvó.

San Bernardo Calvó. 26 de octubre: San Evaristo.

San Evaristo. 27 de octubre: Santa Capitolina.

Santa Capitolina. 28 de octubre: San Judas Tadeo, San Simón, San Tadeo.

San Judas Tadeo, San Simón, San Tadeo. 29 de octubre: San Narciso.

San Narciso. 30 de octubre: Santa Bienvenida, San Claudio.

Santa Bienvenida, San Claudio. 31 de octubre: San Quintín.

