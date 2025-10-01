Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Santoral octubre 2025: estos son los santos que se celebran este mes, día a día

El mes de octubre trae consigo un nuevo calendario de santos. A lo largo de sus 31 días se celebran onomásticas muy queridas dentro de la tradición católica, como la de Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís o la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza y de toda España.

Santoral octubre: los santos día a díaUnsplash

Con la llegada de octubre también llega la oportunidad de recordar a los santos y vírgenes que se festejan durante este mes. El santoral es una tradición muy arraigada en nuestro país y sigue siendo una ocasión especial para felicitar a familiares, amigos o conocidos que llevan alguno de estos nombres.

Entre las fechas más señaladas de este mes se encuentran el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrón de los animales y de la naturaleza, y el 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, una celebración muy especial no solo en Zaragoza sino en toda España, coincidiendo también con la fiesta nacional. Igualmente, el 15 de octubre se recuerda a Santa Teresa de Jesús, una de las grandes figuras del misticismo y de la literatura religiosa.

Octubre ofrece así un variado calendario de onomásticas, perfecto para mantener viva la costumbre de felicitar a quienes celebran su santo. Recordar el santoral no solo conecta con las raíces culturales y religiosas, sino que también nos invita a compartir momentos de cercanía y afecto en el día a día.

Santoral de octubre 2025: descubre todos los santos día a día

  • 1 de octubre: Santa Teresita del Niño Jesús.
  • 2 de octubre: Ángeles Custodios.
  • 3 de octubre: San Francisco de Borja, San Cándido.
  • 4 de octubre: San Francisco de Asís.
  • 5 de octubre: Santa Gala, San Plácido.
  • 6 de octubre: San Bruno.
  • 7 de octubre: Nuestra Señora del Rosario.
  • 8 de octubre: Santa Salud, Santa Thaís.
  • 9 de octubre: San Abraham, San Dionisio.
  • 10 de octubre: San Tomás de Villanueva.
  • 11 de octubre: Santa Begoña.
  • 12 de octubre: Virgen del Pilar, San Serafín.
  • 13 de octubre: San Eduardo.
  • 14 de octubre: San Calixto.
  • 15 de octubre: Santa Teresa de Jesús.
  • 16 de octubre: Santa Margarita, Santa María Alacoque.
  • 17 de octubre: San Ignacio de Antioquía.
  • 18 de octubre: San Lucas.
  • 19 de octubre: Santa Laura.
  • 20 de octubre: Santa Academia, Santa Irene.
  • 21 de octubre: Santa Griselda, Santa Úrsula.
  • 22 de octubre: Santa Salomé.
  • 23 de octubre: San Servando.
  • 24 de octubre: San Antonio María Claret.
  • 25 de octubre: San Bernardo Calvó.
  • 26 de octubre: San Evaristo.
  • 27 de octubre: Santa Capitolina.
  • 28 de octubre: San Judas Tadeo, San Simón, San Tadeo.
  • 29 de octubre: San Narciso.
  • 30 de octubre: Santa Bienvenida, San Claudio.
  • 31 de octubre: San Quintín.

