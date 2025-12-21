La gallega Antía Pinal gana La Voz 2025 y conquista al jurado: "Se nos olvidó todo y la disfrutamos"

"Me iría nadando a Vigo para volver a escucharte", le soltó Pablo López a su pupila tras su última actuación. Estudiante de Arquitectura y cantante callejera en su tiempo libre, Antía Pinal llegó al programa con un perfil poco habitual: discreta, introspectiva y acostumbrada a cantar en solitario en las calles de Vigo y A Coruña, donde se costea sus clases de música.

Esa experiencia previa, lejos de los focos, marcó su forma de estar sobre el escenario y fue uno de los rasgos que más llamó la atención de los coaches desde su primera interpretación.

Comenzó en el equipo de Sebastián Yatra, que se giró durante las Audiciones a ciegas cuando apenas quedaban plazas disponibles. Sin embargo, fue Pablo López quien apostó definitivamente por ella al robarla en la fase de los Asaltos, una decisión clave para el desenlace del programa. Con el malagueño, Antía consolidó un perfil artístico basado en la interpretación contenida y la conexión emocional con las canciones.

A lo largo del concurso, la gallega fue ganando protagonismo gala a gala, respaldada tanto por las valoraciones del jurado como por el apoyo del público. En la semifinal destacó con Quererte bonito, y en la gran final defendió Complicidad, de Vanesa Martín, una de las actuaciones más celebradas de la noche. Además, protagonizó un dueto con Ana Torroja interpretando Se ha acabado el show, una colaboración que reforzó su posición como favorita.

Se define como una persona a la que le gusta la soledad y los procesos creativos individuales, y ha afrontado su paso por La Voz con una actitud positiva pese a la pérdida de su hermana, su "compañera de vida", fallecida hace tres años.

En la final, Antía se impuso a Audrey, del equipo de Malú, Kimy y Oihan, ambos del equipo Yatra, convirtiéndose en la única finalista del equipo de Pablo López y concediéndole al coach su cuarta victoria en las distintas versiones del formato en Antena 3.

El triunfo incluye un contrato discográfico con Universal Music y con esta victoria, La Voz 2025 vuelve a poner el foco en perfiles alejados del circuito profesional tradicional.

De Vigo a A Coruña, de la plaza de Lugo al plató de Antena 3. El viaje de Antía continúa. Y, como sus canciones, promete ser difícil de olvidar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.