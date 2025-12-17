'Arancel', elegida como palabra del año 2025 para la FundéuRAE

'Arancel' ha sido elegida como palabra del año 2025 por la FundéuRae, promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE, durante la mañana de este miércoles en un acto presidido por la reina Letizia, presidenta honorífica de la institución, quien bromeó diciendo que estaba feliz de encontrarse cerca de gente "con cara de fruncir el ceño cada vez que se encuentran un error ortográfico".

"Uno de mis privilegios es ir a los seminarios de FundéuRAE. Otro privilegio es dedicar mucho tiempo a su página web, estar deslizándome por las consultas de los usuarios, las recomendaciones y las conclusiones que sacan", ha destacado, añadiendo que "FundéuRAE sigue siendo la historia de un éxito, porque es una institución que soluciona problemas lingüísticos".

La palabra de este año, destacada por el contexto de la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump, se ha impuesto a otras palabras candidatas como apagón, boicot, dron, generación Z, macroincendio, macrorredada, papa, preparacionista, rearme, tierras raras y trumpismo. Todas ligadas a la cobertura periodística de este último año, en un evento en el que se ha conmemorado también el vigésimo aniversario de la institución de la lengua española.

En 2024 la palabra elegida fue Dana. En un comunicado de la Fundéu justificaron la decisión: "En primer lugar, a su gran presencia en los medios de comunicación, que se incrementó exponencialmente tras las graves inundaciones causadas por este fenómeno atmosférico en el este y en el sur de la península ibérica a finales de octubre, en las que fallecieron más de 200 personas y muchas otras resultaron afectadas por los múltiples destrozos ocasionados. En segundo lugar, a su interés lingüístico y las dudas que aún genera su escritura en los hablantes".

En los años anteriores las palabras ganadoras fueron polarización (2023), inteligencia artificial (2022), vacuna (2021) o emojis (2019). El propósito de esta iniciativa es encontrar la palabra que defina la conversación pública con el término más significativo. Según el Diccionario de la Lengua Española, arancel es una "tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etc., o establecida para remunerar a ciertos profesionales", o bien, "tasa, valoración, norma, ley".

Santiago Muñoz Machado, presidente de la FundéuRAE y director de la RAE, ha señalado que "el léxico evoluciona lentamente" y ha reivindicado que "no debemos dejarnos invadir" por palabras en inglés que se pueden sustituir por expresiones españolas equivalentes.

Asimismo, Olivia Piquero, directora de la FundéuRAE, ha declarado que, durante estas dos décadas desde la creación del organismo, el objetivo ha sido "velar e impulsar el buen uso del español en los medios": "Nos gusta pensar que somos una herramienta que ayuda a todos los que usan el español en su vida diaria".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.