Cómo hacer felicitaciones de Navidad para enviar por WhatsApp gratis

La Navidad es una época de costumbres y la de felicitar a los más allegados las fiestas es una de ellas.

Anteriormente, estos saludos navideños se realizaban en persona, por llamada telefónica o enviando postales por correo ordinario.

Hoy en día, las tarjetas cayeron en desuso y dieron paso a las felicitaciones digitales vía mail, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

Cada Nochebuena y cada Fin de año, los españoles reciben en sus dispositivos móviles decenas de mensajes animados en forma de vídeo, imagen o gif de temática navideña.

Después, cuando estés celebrando la Navidad en casa, podréis comparar quien tiene la más original.

Por todos son conocidas las misivas de Papá Noel hablando a la cámara leyendo la carta de los más pequeños o los memes destacando alguna anécdota que haya pasado recientemente en la sociedad.

Muchas familias cumplirán su sueño de poder volver a juntarse, pero las tarjetas digitales se seguirán enviando como parte de la tradición.

Cómo hacer tu mensaje de Navidad para WhatsApp

Estas animaciones suelen estar creadas o ser descargadas de páginas gratuitas que son bancos de imágenes o de gifs. La forma más sencilla de hacer una felicitación de Navidad gratis es sacar una fotografía a la decoración navideña de tu hogar, tu ciudad o de algún sitio que te guste.

También puedes hacerte un selfie disfrazándote de Papá Noel o los Reyes Magos, solo o en familia.

Después, abrir la aplicación de edición de imágenes del propio móvil y añadirle el texto que te guste felicitando las fiestas.

Otra opción es acudir a aplicaciones con plantillas predeterminadas que se pueden descargar y decorar según el gusto del usuario. Antes de realizar cualquier descarga hay que comprobar antes los derechos de autor de las imágenes o plantillas. Muchas de ellas hoy también mejoradas gracias a las herramientas de inteligencia artificial.

Y si lo que quieres es enviar diseños que ya están previamente elaborados, la alternativa es acudir a bancos de imágenes como Pixabay o Pinterest.

Para escoger y descargar gifs una de las páginas más utilizadas es Giphy.

Al ser WhatsApp una aplicación de mensajería de texto, muchas personas se ciñen a esta función y lo único que envían es una frase bonita o unas palabras de felicitación cariñosas.

