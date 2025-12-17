Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Navidad

Cómo hacer felicitaciones de Navidad para enviar por WhatsApp gratis

La tradición de felicitar las fiestas se mantiene incluso en la era digital. Las antiguas postales se ven sustituidas por divertidos mensajes animados. A continuación, mostramos cómo hacer las mejores felicitaciones para enviar por WhatsApp de forma gratuita.

Felicitaciones Navidad WhatsApp

Felicitaciones de Navidad originales para enviar por un grupo de WhatsAppIstock

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La Navidad es una época de costumbres y la de felicitar a los más allegados las fiestas es una de ellas.

Anteriormente, estos saludos navideños se realizaban en persona, por llamada telefónica o enviando postales por correo ordinario.

Hoy en día, las tarjetas cayeron en desuso y dieron paso a las felicitaciones digitales vía mail, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

Cada Nochebuena y cada Fin de año, los españoles reciben en sus dispositivos móviles decenas de mensajes animados en forma de vídeo, imagen o gif de temática navideña.

Después, cuando estés celebrando la Navidad en casa, podréis comparar quien tiene la más original.

Por todos son conocidas las misivas de Papá Noel hablando a la cámara leyendo la carta de los más pequeños o los memes destacando alguna anécdota que haya pasado recientemente en la sociedad.

Muchas familias cumplirán su sueño de poder volver a juntarse, pero las tarjetas digitales se seguirán enviando como parte de la tradición.

Cómo hacer tu mensaje de Navidad para WhatsApp

Estas animaciones suelen estar creadas o ser descargadas de páginas gratuitas que son bancos de imágenes o de gifs. La forma más sencilla de hacer una felicitación de Navidad gratis es sacar una fotografía a la decoración navideña de tu hogar, tu ciudad o de algún sitio que te guste.

También puedes hacerte un selfie disfrazándote de Papá Noel o los Reyes Magos, solo o en familia.

Después, abrir la aplicación de edición de imágenes del propio móvil y añadirle el texto que te guste felicitando las fiestas.

Otra opción es acudir a aplicaciones con plantillas predeterminadas que se pueden descargar y decorar según el gusto del usuario. Antes de realizar cualquier descarga hay que comprobar antes los derechos de autor de las imágenes o plantillas. Muchas de ellas hoy también mejoradas gracias a las herramientas de inteligencia artificial.

Y si lo que quieres es enviar diseños que ya están previamente elaborados, la alternativa es acudir a bancos de imágenes como Pixabay o Pinterest.

Para escoger y descargar gifs una de las páginas más utilizadas es Giphy.

Al ser WhatsApp una aplicación de mensajería de texto, muchas personas se ciñen a esta función y lo único que envían es una frase bonita o unas palabras de felicitación cariñosas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Robe Iniesta, Joaquín Sabina y Jorge Martínez, el adiós a los "poetas e ideólogos de su tiempo, que siempre han tenido algo que decir"

Imagen de Jorge Martínez, Joaquín Sabina y Robe Iniesta

Publicidad

Cultura

Trump anunciando la subida de aranceles

'Arancel', elegida como palabra del año 2025 para la FundéuRAE

Ideas de regalos de Navidad originales y personalizados

Si aún no tienes tus regalos de Navidad 2025, te damos las mejores ideas de regalos originales y personalizados

Felicitaciones de Navidad originales para enviar por un grupo de WhatsApp

Cómo hacer felicitaciones de Navidad para enviar por WhatsApp gratis

Quinto aniversario del Granca Live Fest
Granca Live Fest

El 'Granca Live Fest' celebra su quinto aniversario como referente musical y avanza su cartel de 2026

Árbol de navidad decorado
Navidad

Cómo decorar el árbol de Navidad: 3 ideas, orden y paso a paso

¿Cuándo poner el árbol de navidad?
Navidad

Este es el mejor día para poner el árbol de Navidad en 2025

¿Qué día es realmente el ideal para poner tu árbol de Navidad en 2025?

El cineasta Rob Reiner
Doble homicidio

Rob Reiner, director de cine, y su esposa Michele Singer, hallados muertos en su mansión de Los Ángeles

Los cuerpos sin vida del actor y director de Hollywood Rob Reiner y su mujer, Michele Singer fueron hallados apuñalados este domingo en su casa. La Policía investiga el suceso como un doble homicidio y han interrogado a un familiar al respecto.

Carmen regresa pisando fuerte al Teatro Real cuando cumple 150 años

Carmen regresa pisando fuerte al Teatro Real cuando cumple 150 años

'Los Protegidos: Un nuevo poder' trae la vuelta de la familia Castillo en Atresplayer este domingo

'Los Protegidos: Un nuevo poder' trae de vuelta a Atresplayer a la familia Castillo para enfrentarse a una nueva amenaza

Imagen de Ernesto y Malena Alterio, hijos de Héctor Alterio.

Ernesto y Malena Alterio se despiden de su padre: "Pensábamos que nunca iba a llegar este día"

Publicidad