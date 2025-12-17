Navidad
Cómo hacer felicitaciones de Navidad para enviar por WhatsApp gratis
La tradición de felicitar las fiestas se mantiene incluso en la era digital. Las antiguas postales se ven sustituidas por divertidos mensajes animados. A continuación, mostramos cómo hacer las mejores felicitaciones para enviar por WhatsApp de forma gratuita.
La Navidad es una época de costumbres y la de felicitar a los más allegados las fiestas es una de ellas.
Anteriormente, estos saludos navideños se realizaban en persona, por llamada telefónica o enviando postales por correo ordinario.
Hoy en día, las tarjetas cayeron en desuso y dieron paso a las felicitaciones digitales vía mail, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.
Cada Nochebuena y cada Fin de año, los españoles reciben en sus dispositivos móviles decenas de mensajes animados en forma de vídeo, imagen o gif de temática navideña.
Después, cuando estés celebrando la Navidad en casa, podréis comparar quien tiene la más original.
Por todos son conocidas las misivas de Papá Noel hablando a la cámara leyendo la carta de los más pequeños o los memes destacando alguna anécdota que haya pasado recientemente en la sociedad.
Muchas familias cumplirán su sueño de poder volver a juntarse, pero las tarjetas digitales se seguirán enviando como parte de la tradición.
Cómo hacer tu mensaje de Navidad para WhatsApp
Estas animaciones suelen estar creadas o ser descargadas de páginas gratuitas que son bancos de imágenes o de gifs. La forma más sencilla de hacer una felicitación de Navidad gratis es sacar una fotografía a la decoración navideña de tu hogar, tu ciudad o de algún sitio que te guste.
También puedes hacerte un selfie disfrazándote de Papá Noel o los Reyes Magos, solo o en familia.
Después, abrir la aplicación de edición de imágenes del propio móvil y añadirle el texto que te guste felicitando las fiestas.
Otra opción es acudir a aplicaciones con plantillas predeterminadas que se pueden descargar y decorar según el gusto del usuario. Antes de realizar cualquier descarga hay que comprobar antes los derechos de autor de las imágenes o plantillas. Muchas de ellas hoy también mejoradas gracias a las herramientas de inteligencia artificial.
Y si lo que quieres es enviar diseños que ya están previamente elaborados, la alternativa es acudir a bancos de imágenes como Pixabay o Pinterest.
Para escoger y descargar gifs una de las páginas más utilizadas es Giphy.
Al ser WhatsApp una aplicación de mensajería de texto, muchas personas se ciñen a esta función y lo único que envían es una frase bonita o unas palabras de felicitación cariñosas.
