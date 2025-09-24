Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Hallazgo arqueológico

Descubren en Málaga un dolmen de más de 5.000 años que revela cómo vivían las primeras comunidades andaluzas

Se trata del Dolmen I de la necrópolis de La Lentejuela y alcanza los 13 metros de longitud. Se encuentra en perfecto estado de conservación.

Hallazgo arqueológico

Descubren en Málaga un dolmen de más de 5.000 años de antigüedad | Antena 3 Noticias

Publicidad

Elena Basanta
Publicado:

Un equipo de la Universidad de Cádiz ha descubierto en Teba (Málaga) una de las estructuras funerarias más sorprendentes de la arqueología reciente en Andalucía. Se trata del Dolmen I de la necrópolis de La Lentejuela. Hablamos de una tumba de más de 5.000 años de antigüedad que, por su monumentalidad y estado de conservación, se sitúa entre las más destacadas del la península ibérica.

La construcción alcanza los 13 metros de longitud y presenta una compleja compartimentación interna. Los investigadores señalan que este hallazgo ofrece información clave sobre las prácticas funerarias de las comunidades del sur de la península en el III milenio a.C., además de aportar datos sobre sus creencias y las redes de intercambio que mantenían otros territorios.

Evacuaciones en La Lentejuela

Los trabajos forman parte del proyecto 'Monumentalidad, tiempo y sociedad. El fenómeno megalítico en la necrópolis de La Lentejuela', autorizado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. La excavación ha estado dirigida por los doctores Eduardo Vijande y Serafín Becerra, del grupo de investigación Thalassa (HUM-1127) de la Universidad de Cádiz.

Tras cuatro años de excavación, los arqueólogos han documentado una tumba de gran monumentalidad y en un estado de conservación excepcional. En el interior han aparecido varios osarios y ajuares de prestigio, con objetos elaborados en marfil, ámbar y conchas marinas, materiales considerados exóticos para una zona de interior. También se han recuperado sofisticadas piezas de sílex, entre ellas puntas de flecha, láminas de gran formato y una alabarda de características únicas.

Un hallazgo excepcional

Para los investigadores, la importancia del dolmen es indiscutible. El profesor Serafín Becerra afirma que "podemos estar hablando de uno de los dólmenes más monumentales y completos de toda Andalucía", según declaraciones recogidas por el 'Diario de Cádiz'. Por su parte, el codirector del proyecto, Eduardo Vijande, recalca "el auténtico potencial de esta estructura es su extraordinario estado de conservación, que nos permitirá conocer con gran detalle los modos de vida y las creencias de estas comunidades".

El profesor Juan Jesús Cantillo, también miembro del equipo, subraya el valor simbólico de los objetos recuperados: "La presencia de conchas marinas en un territorio de interior refleja la importancia del mar como elemento de prestigio y la existencia de redes de intercambio a larga distancia".

Un proyecto con apoyo institucional

El proyecto cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Teba, el apoyo logístico de la Universidad de Cádiz y la colaboración de la Fundación Palarq en los análisis arqueométricos. Además, funciona como un espacio de formación para estudiantes del Grado de Historia de la UCA, que participan en las prácticas de campo junto al equipo investigador.

En esta campaña han trabajado profesores, doctorandos y especialistas de varias universidades andaluzas, consolidando un proyecto multidisciplinar que combina la excavación, el análisis arqueológico y la difusión científica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La colección más importante de arte contemporáneo de Europa "duerme" en unas antiguas caballerizas de Segovia

La colección más importante de arte contemporáneo de Europa "duerme" en unas antiguas caballerizas de Segovia

Publicidad

Cultura

Hallan un dolmen en Málaga

Descubren en Málaga un dolmen de más de 5.000 años que revela cómo vivían las primeras comunidades andaluzas

La actriz Claudia Cardinale

Muere la actriz Claudia Cardinale a los 87 años

Angelina Jolie

Angelina Jolie: "Amo mi país, pero no le reconozco en este momento"

Imagen de archivo del actor estadounidense Bruce Willis
Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis explica el "nuevo lenguaje" que usa para comunicarse con el actor

Julio Iglesias
Julio Iglesias

Julio Iglesias se convierte en el mejor reclamo inmobiliario de Galicia

Luz Gabás
Cultura

"Corazón de oro", la nueva novela de Luz Gabás, ganadora del premio Planeta

Se trata de una historia de amor, aventuras y venganza ambientada en la fiebre del oro de California, un fenómeno de mediados del siglo XIX que sedujo a miles de personas de todo el mundo.

"Otello" de Giuseppe Verdi inaugura la temporada del Teatro Real con un reparto de primeras figuras
Shakespeare

"Otello" de Giuseppe Verdi inaugura la temporada del Teatro Real con un reparto de primeras figuras

La violencia de género, uno de los grandes males de nuestra sociedad, ya fue abordada por Shakespeare en Otello, obra que Verdi transformó en ópera y que inaugura ahora la temporada del Teatro Real.

Leiva suspende su concierto en Guadalajara por una infección aguda en las vías respiratorias

Leiva suspende su concierto en Guadalajara por una infección aguda en las vías respiratorias

El actor estadounidense, Bruce Willis.

Bruce Willis vuelve a sonreír junto a sus hijas en una emotiva fotografía compartida en Instagram

David Muñoz de Estopa se presenta en concierto el 27 de noviembre de 2015 en Barcelona, ​​España.

Del escenario al pupitre: David Muñoz de Estopa empieza la carrera de Historia a los 49 años

Publicidad