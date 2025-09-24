Descubren en Málaga un dolmen de más de 5.000 años que revela cómo vivían las primeras comunidades andaluzas

Un equipo de la Universidad de Cádiz ha descubierto en Teba (Málaga) una de las estructuras funerarias más sorprendentes de la arqueología reciente en Andalucía. Se trata del Dolmen I de la necrópolis de La Lentejuela. Hablamos de una tumba de más de 5.000 años de antigüedad que, por su monumentalidad y estado de conservación, se sitúa entre las más destacadas del la península ibérica.

La construcción alcanza los 13 metros de longitud y presenta una compleja compartimentación interna. Los investigadores señalan que este hallazgo ofrece información clave sobre las prácticas funerarias de las comunidades del sur de la península en el III milenio a.C., además de aportar datos sobre sus creencias y las redes de intercambio que mantenían otros territorios.

Evacuaciones en La Lentejuela

Los trabajos forman parte del proyecto 'Monumentalidad, tiempo y sociedad. El fenómeno megalítico en la necrópolis de La Lentejuela', autorizado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. La excavación ha estado dirigida por los doctores Eduardo Vijande y Serafín Becerra, del grupo de investigación Thalassa (HUM-1127) de la Universidad de Cádiz.

Tras cuatro años de excavación, los arqueólogos han documentado una tumba de gran monumentalidad y en un estado de conservación excepcional. En el interior han aparecido varios osarios y ajuares de prestigio, con objetos elaborados en marfil, ámbar y conchas marinas, materiales considerados exóticos para una zona de interior. También se han recuperado sofisticadas piezas de sílex, entre ellas puntas de flecha, láminas de gran formato y una alabarda de características únicas.

Un hallazgo excepcional

Para los investigadores, la importancia del dolmen es indiscutible. El profesor Serafín Becerra afirma que "podemos estar hablando de uno de los dólmenes más monumentales y completos de toda Andalucía", según declaraciones recogidas por el 'Diario de Cádiz'. Por su parte, el codirector del proyecto, Eduardo Vijande, recalca "el auténtico potencial de esta estructura es su extraordinario estado de conservación, que nos permitirá conocer con gran detalle los modos de vida y las creencias de estas comunidades".

El profesor Juan Jesús Cantillo, también miembro del equipo, subraya el valor simbólico de los objetos recuperados: "La presencia de conchas marinas en un territorio de interior refleja la importancia del mar como elemento de prestigio y la existencia de redes de intercambio a larga distancia".

Un proyecto con apoyo institucional

El proyecto cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Teba, el apoyo logístico de la Universidad de Cádiz y la colaboración de la Fundación Palarq en los análisis arqueométricos. Además, funciona como un espacio de formación para estudiantes del Grado de Historia de la UCA, que participan en las prácticas de campo junto al equipo investigador.

En esta campaña han trabajado profesores, doctorandos y especialistas de varias universidades andaluzas, consolidando un proyecto multidisciplinar que combina la excavación, el análisis arqueológico y la difusión científica.

