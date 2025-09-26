La 'Comic-Con' arranca con éxito convirtiendo a Málaga en la capital del comic entre visitantes de todo el mundo

La convención fan más grande del mundo ya ha comenzado en Málaga, convirtiendo a la ciudad andaluza en la capital del comic durante todo este fin de semana. Hablamos de la San Diego Comic-Con, un festival del universo friki cargado de fantasía, experiencias, estrenos y algún que otro spoiler.

Desde un inicio el evento prometía mucho, ya que lleva haciendo historia en Estados Unidos durante 54 años y esta edición es la primera que se traslada a Europa y para España es un completo honor que la "ciudad del sol" sea el nuevo escenario.

En estos cuatro días se espera que acudan más de 100.000 personas de distintos países, lo que supone un incremento económico de 30 millones de euros para Málaga y un gran prestigio de la cultura pop para España.

Éxito total en al primera jornada

Este jueves, el primer día del festival, 25.000 personas llenaban el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga entre largas colas, mucha expectativas y disfraces muy elaborados. En esta jornada también se han podido ver a grandes representantes del mundo audiovisual desde la actriz que interpreta a Nancy en Stranger Things, Natalia Dyer a Gwendoline Christie, famosa actriz de Juego de Tronos.

El debut de la convención ha sido todo un éxito y aunque muchos se han quejado de las largas colas, en cuanto entraron al interior del evento y disfrutaron de la experiencia, todo merecía la pena.

Uno de los mejores momentos de este jueves fue el discurso de inauguración que dio el representante de la San Diego Comic-Con, David Glanzer, aseguró que el evento tiene sentido porque "se trata de formar comunidad". "Este fin de semana celebramos una reunión de personas afines, con diferentes opiniones, experiencias y pasiones variadas. Hablamos diferentes lenguas, pero todos hablamos el mismo idioma: el idioma del amor al arte". Glanzer se despidió dando las gracias al equipo español detrás de esta primera edición "Este grupo ha hecho un trabajo increíble. Málaga, bienvenida a la familia Comic-Con".

Málaga acogerá la Comic-Con hasta 2027

La ciudad celebrará la convención tres años, hasta 2027, tras firmar un acuerdo con la organización norteamericana. Así lo aseguraba Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, durante su discurso en la inauguración oficial del evento. "La Comic-Con seguirá en nuestra tierra los próximos tres años. Tres años para disfrutar, para mejorar".

Una gran oportunidad cultural para España en la que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, decía las siguientes palabras: "welcome to malaga, dear friends". "Es importante dejar claro que la cultura pop une a mucha gente de diferentes países con distintas formas de pensar, como la cultura en general", además reafirmaba la calidad de Málaga como escenario "la capacidad que tiene Málaga y Andalucía de ser a la vez consumidora y creadora de cultura audiovisual".

