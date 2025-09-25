Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un figurante en el rodaje de una película de Los Javis en Comillas

El hombre de 78 años tropezó de manera accidental y se golpeó en la cabeza.

Los Javis y la Universidad Pontificia de Comillas

Ángela Clemente
Publicado:

Un hombre de 78 años que trabajaba como figurante en el rodaje de la última película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'Los Javis', ha muerto tras tropezar de manera accidental y golpearse en la cabeza. Aunque la noticia no ha trascendido hasta este jueves, los hechos tuvieron lugar el pasado 1 de septiembre en la Universidad Pontificia Comillas, tal y como ha adelantado 'El Diario Montañés'.

El varón fue trasladado de manera inmediata al Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, donde murió tres días después. El accidente ocurrió después de las pruebas de vestuario y maquillaje, es decir, antes de grabar, por lo que no intervino en ninguna de las escenas, explica 'La Vanguardia'. Este medio señala que la víctima, identificada como Enrique G., era arquitecto y vecino de La Hayuela. Algunos medios señalan que el hombre padecía Párkinson, por lo que no se sabe si la caída se debió a un tropiezo o a un problema de salud.

El accidente ocurrió el primer día que el hombre acudía al rodaje de 'La bola negra', un largometraje que se centrará en la vida y obra de Federico García Lorca, con Guitarricadelafuente como protagonista. También incluye la participación de Penélope Cruz.

'Los Javis'

El gran salto de Javier Ambrossi llegó cuando escribió 'La Llamada' junto a Javier Calvo, una obra de teatro que acabó convirtiéndose en un fenómeno en España. Su interés por el arte y la narración desde bien joven le llevó a estudiar Comunicación Audiovisual.

Por su parte, Javier Calvo comenzó su carrera como actor en populares series de televisión como 'Física o Química'. Fue en la dirección y escritura junto a Ambrossi donde encontró su vocación y una voz que trascendía los formatos tradicionales.

