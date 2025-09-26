Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Puerto Rico

Bad Bunny habría sido objeto de una "amenaza creíble de muerte" durante su residencia en Puerto Rico

TMZ reporta que el cantante recibió la amenaza a través de las redes sociales mientras ofrecía shows en San Juan.

Bad Bunny se presenta en el escenario durante la Primera Noche de Bad Bunny: &quot;No Me Quiero Ir De Aqu&iacute;&quot; Residencia En El Choli en el Coliseo de Puerto Rico Jos&eacute; Miguel Agrelot el 11 de julio de 2025 en San Juan, Puerto Rico.

Bad Bunny se presenta en el escenario durante la Primera Noche de Bad Bunny: "No Me Quiero Ir De Aquí" Residencia En El Choli en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 11 de julio de 2025 en San Juan, Puerto Rico.Getty

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

El aclamado cantautor puertorriqueño Bad Bunny habría sido amenazado de muerte de forma "creíble" durante los conciertos celebrados en San Juan. El artista acaba de terminar su residencia en su país natal con más de 30 shows.

El periodista puertorriqueño Jay Fonseca afirmó que la amenaza se realizó a través de las redes sociales por un individuo armado, lo que llevó a fortalecer las medidas de seguridad en los conciertos con el apoyo del FBI y de otras entidades federales.

No se han dado detalles precisos sobre el momento en que podría haberse intentado llevar a cabo un atentado ni si hubo detenciones relacionadas con el hecho. El último show de su residencia, que contó con presencia de agentes de seguridad federal, fue el 20 de septiembre en el Coliseo José Miguel Agrelot.

La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico constó de 31 conciertos sucesivos entre julio y septiembre de 2025

Actualmente, el caso está bajo investigación de la Fiscalía federal de Puerto Rico y el FBI está colaborando. Por el momento, no se ha informado de arrestos públicos y las autoridades implicadas no han dado declaraciones oficiales.

Este episodio se suma a una polémica previa acerca del tour del cantante. Bad Bunny había señalado que no incluiría Estados Unidos en su gira debido al temor de que la agencia migratoria ICE aprovechara para hacer redadas entre sus asistentes inmigrantes.

"Pero estaba el problema de que, joder, el puto ICE podría estar fuera (de mi concierto). Y es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho", afirmó el artista en una entrevista con la revista inglesa i.D.

Bad Bunny no dará un concierto en Estados Unidos

El puertorriqueño, al concluir su residencia, ha hecho una pausa mientras se prepara para iniciar próximamente su gira mundial 'Debí Tirar Más Fotos'.

Trayectoria de Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, emergió en la escena urbana desde SoundCloud y rápidamente se convirtió en un ícono global del reguetón y el trap latino.

El artista ha colaborado con artistas como J Balvin, Rosalía, Drake y Cardi B, e incursionado en géneros como la bachata, el rock y el pop. Su reputación de innovador y referente social creció con discos como 'X 100pre', 'YHLQMDLG', 'El Último Tour del Mundo' e 'Un Verano Sin Ti'.

En 2025 lanzó 'Debí Tirar Más Fotos' y planificó una residencia histórica de decenas de conciertos en Puerto Rico, además de anunciar una gira mundial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife reabre sus puertas dispuestos a seguir siendo referente para artistas y ciudadanos

Reapertura del Círculo de Bellas Artes de Tenerife

Publicidad

Cultura

Bad Bunny se presenta en el escenario durante la Primera Noche de Bad Bunny: "No Me Quiero Ir De Aquí" Residencia En El Choli en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 11 de julio de 2025 en San Juan, Puerto Rico.

Bad Bunny habría sido objeto de una "amenaza creíble de muerte" durante su residencia en Puerto Rico

Comic con Málaga

La 'Comic-Con' arranca con éxito convirtiendo a Málaga en la capital del comic entre visitantes de todo el mundo

Los Javis y la Universidad Pontificia de Comillas

Muere un figurante en el rodaje de una película de Los Javis en Comillas

Reapertura del Círculo de Bellas Artes de Tenerife
Círculo de Bellas Artes

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife reabre sus puertas dispuestos a seguir siendo referente para artistas y ciudadanos

Hallan un dolmen en Málaga
Hallazgo arqueológico

Descubren en Málaga un dolmen de más de 5.000 años que revela cómo vivían las primeras comunidades andaluzas

La actriz Claudia Cardinale
CINE

Muere la actriz Claudia Cardinale a los 87 años

La actriz, icono del cine italiano, ha fallecido este martes en la región de Isla de Francia.

Angelina Jolie
Cultura

Angelina Jolie: "Amo mi país, pero no le reconozco en este momento"

La actriz ha pisado por primera vez el Festival de Cine de San Sebastián para presentar su última película.

Imagen de archivo del actor estadounidense Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis explica el "nuevo lenguaje" que usa para comunicarse con el actor

Julio Iglesias

Julio Iglesias se convierte en el mejor reclamo inmobiliario de Galicia

Luz Gabás

"Corazón de oro", la nueva novela de Luz Gabás, ganadora del premio Planeta

Publicidad