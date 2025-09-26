Bad Bunny habría sido objeto de una "amenaza creíble de muerte" durante su residencia en Puerto Rico

El aclamado cantautor puertorriqueño Bad Bunny habría sido amenazado de muerte de forma "creíble" durante los conciertos celebrados en San Juan. El artista acaba de terminar su residencia en su país natal con más de 30 shows.

El periodista puertorriqueño Jay Fonseca afirmó que la amenaza se realizó a través de las redes sociales por un individuo armado, lo que llevó a fortalecer las medidas de seguridad en los conciertos con el apoyo del FBI y de otras entidades federales.

No se han dado detalles precisos sobre el momento en que podría haberse intentado llevar a cabo un atentado ni si hubo detenciones relacionadas con el hecho. El último show de su residencia, que contó con presencia de agentes de seguridad federal, fue el 20 de septiembre en el Coliseo José Miguel Agrelot.

La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico constó de 31 conciertos sucesivos entre julio y septiembre de 2025

Actualmente, el caso está bajo investigación de la Fiscalía federal de Puerto Rico y el FBI está colaborando. Por el momento, no se ha informado de arrestos públicos y las autoridades implicadas no han dado declaraciones oficiales.

Este episodio se suma a una polémica previa acerca del tour del cantante. Bad Bunny había señalado que no incluiría Estados Unidos en su gira debido al temor de que la agencia migratoria ICE aprovechara para hacer redadas entre sus asistentes inmigrantes.

"Pero estaba el problema de que, joder, el puto ICE podría estar fuera (de mi concierto). Y es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho", afirmó el artista en una entrevista con la revista inglesa i.D.

Bad Bunny no dará un concierto en Estados Unidos

El puertorriqueño, al concluir su residencia, ha hecho una pausa mientras se prepara para iniciar próximamente su gira mundial 'Debí Tirar Más Fotos'.

Trayectoria de Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, emergió en la escena urbana desde SoundCloud y rápidamente se convirtió en un ícono global del reguetón y el trap latino.

El artista ha colaborado con artistas como J Balvin, Rosalía, Drake y Cardi B, e incursionado en géneros como la bachata, el rock y el pop. Su reputación de innovador y referente social creció con discos como 'X 100pre', 'YHLQMDLG', 'El Último Tour del Mundo' e 'Un Verano Sin Ti'.

En 2025 lanzó 'Debí Tirar Más Fotos' y planificó una residencia histórica de decenas de conciertos en Puerto Rico, además de anunciar una gira mundial.

