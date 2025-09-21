Julio Iglesias se convierte en el mejor reclamo inmobiliario de Galicia

Galicia lleva décadas siendo uno de los destinos turísticos más populares de toda España. Y, desde hace unos años, se está convirtiendo también en uno de los lugares favoritos para comprar una vivienda.

Algunos de los personajes más famosos de nuestro país, como es el caso de Julio Iglesias, han elegido esta tierra para establecer su futuro hogar.

Nuestro cantante más internacional ha adquirido en la aldea de Vilariño, en Piñor (Ourense) una inmensa mansión de unos 1.300 metros cuadrados. Una propiedad espectacular, valorada en unos cuatro millones de euros, que, tras un inmenso muro que le proporciona una gran intimidad, cuenta con varias edificaciones, amplios jardines, una piscina, un lago artificial, y hasta un helipuerto.

Un canto a Galicia

Lo que ha llevado a Julio Iglesias a adquirir esta vivienda, en un pueblo del interior de Ourense, es lo que los gallegos denominamos como “morriña” (añoranza), pues son muchos los veranos que el cantante pasó con su padre, el Doctor Iglesias Puga, en A Peroxa, a tan solo 30 kilómetros. Esa era su tierra natal, la que tantos recuerdos trae al intérprete de “Un canto a Galicia”, y a la que tiene pensado regresar ahora, a sus 80 años de edad.

Los vecinos lo esperan con ganas

La confirmación de la compra de esta vivienda por parte de Julio Iglesias llegó hace ya algunos meses, por lo que los vecinos de Piñor estaban convencidos de que este verano podrían disfrutar ya de la compañía de su vecino más ilustre. Pero, para disgusto de muchos, no ha sido así: el cantante aún no les he deleitado con su compañía. Y están todos deseando verlo. En especial la carnicera del pueblo, que nos ha insistido en que en cuanto llegue le van a preparar un buen churrasco, con el que se le va a hacer la boca agua.

El mejor reclamo inmobiliario de Galicia

La decisión de Julio Iglesias de comprar esta espectacular vivienda en la aldea de Vilariño ha conseguido “poner en el mapa” a un ayuntamiento que, con a penas 1000 habitantes, hasta ahora era desconocido para muchos, incluso para los propios gallegos. Ha generado un efecto llamada increíble, provocando que decenas de curiosos se acerquen a este pueblo día tras día, para encontrar la casa del artista.

Muchos van tan solo para satisfacer su curiosidad, pero otros van con la idea de, también, buscar allí un nuevo hogar. Nos asegura en alcalde de la localidad, José Luis González, que desde que Julio confirmó que había adquirido esta mansión, ubicada frente al Pazo de Vilariño, “se han vendido varias casas por la zona, incluso en el mismo pueblo”. Y hasta este momento Piñor no destacaba precisamente por estar entre las zonas más cotizadas de nuestra comunidad para encontrar una vivienda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.