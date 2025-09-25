El Círculo de Bellas Artes de Tenerife reabre sus puertas dispuestos a seguir siendo referente para artistas y ciudadanos

"El Circulo jugó un papel determinante en el mundo del arte y de la sociedad y queremos que siga siendo así". Así nos recibe Pepe Valladares en las renovadas instalaciones del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, ubicado en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, en la transitada Calle Castillo. El nuevo presidente de esta entidad creada y compuesta por y para artistas nos habla del papel del Círculo en la actividad cultural y en la sociedad a lo largo de este siglo de historia.

Tras un amplio periodo cerrado, el Círculo de Bellas Artes de Tenerife (CBAT) abrió sus puertas a mediados de este mes de septiembre por todo lo alto, con una muestra individual de la joven y prometedora artista tinerfeña Idaira del Castillo. "Idaira del Castillo ha creado un conjunto de obras que no solo es una exposición, es una experiencia artística donde hay una historia contada a través de las obras. Creada a petición del Círculo, esta muestra de obras de gran formato, suponen la primera de seis exposiciones individuales que se van a poder ver en los próximos meses. Además tendremos cinco muestras colectivas que completarán la oferta artística de esta nueva etapa", asegura Valladares.

Pero el CBAT quiere retomar sus orígenes y volver a ser referente en el arte contemporáneo de Canarias en el más amplio significado. "En nuestro retorno a nuestros orígenes queremos convertirnos en centro abierto de debate. Ya sea político, social o cultural. El arte contemporáneo no es solo un estilo. Lleva implícito estar presente en todo lo que ocurre y no es sólo artístico".

Para Valladares es fundamental y básico para la sociedad actual es tener un espacio físico para el arte con la libertad absoluta para poder exponer y promover a los nuevos artistas. Este año por primera vez el CBAT abre sus puertas al carnaval con una muestra específica sobre esta representativa fiesta a cargo de Cristóbal Tabares.

