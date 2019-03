Este domingo se cumplen 22 años sin Freddie Mercury

Freddie Mercury nació en Tanzania en 1946. Fue el cantante y fundador de la banda británica de rock, Queen. Mercury fue compositor de los mayores éxitos de la banda, como pueden ser, 'Bohemian Rapsody', 'Somebody to love', 'We are the champions', 'Don't Stop me Now', entre otras.

Como solista publicó dos álbumes en los años 80, uno de sus temas más populares, "Barcelona", lo grabó con la colaboración de Montserrat Caballé y fue la canción oficial de las Olimpiadas de Barcelona.

Freddie Mercury murió un 24 de noviembre de 1991 como consecuencia de una bronconeumonía, agravada por el SIDA. La figura de Freddie Mercury fue muy controvertida durante su vida por su vida libertina.

A persar de su vida personal, Freddie es considerado por muchos como uno de los grandes personajes del siglo XX. Rompió estereotipos y moldes.

La banda de Queen ha intentado revitalizar su historia pero sobre Brian May y compañía pesa la losa de su vocalista. Cada año se celebran homenajes para honrar su memoria, pero es difícil de suplir el virtuosismo de Freddie, que contaba con un don especial para la música.

Desde primera hora de la mañana, el nombre de Freddie Mercury ha formado parte de los Trendding Topics de Twitter para recordar que este domingo se cumplen 22 años de su fallecimiento.