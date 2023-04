Escritores de Planeta se reúnen para celebrar Sant Jordi: "Es un día precioso para quienes leemos y escribimos"

Lectores y autores han tomado las calles de Barcelona en una celebración de la Diada de Sant Jordi multitudinaria, con epicentro en el paseo de Gràcia y las calles adyacentes. La celebración coincide con la fecha de la muerte de Miguel de Cervantes y la de William Shakespeare.

La capital catalana registra un 11,5% más de paradas que el año anterior pasando de las 287 a las 320 de este. También se ha registrado un incremento del 17% en cuanto a los metros destinados a la jornada y un 25% más de firmas de autores, que sube de los 170 espacios a los 213 previstos para esta edición.

"Existimos gracias a todas esas personas que hoy compran un libro"

Los escritores de Planeta son algunos de los que celebran el día de Sant Jordi. "Me encantan tus libros y me encanta tu novela", dice una lectora. La actual ganadora de Premio Planeta 2022, Luz Gabás, es una de las escritoras que se encuentra en Sant Jordi. Para ella, lo más especial este domingo es el contacto con los lectores. "Nosotros existimos gracias a todas esas personas que hoy compran un libro", afirma.

Cristina Campos, finalista de Premio Planeta 2022 con 'Historias de mujeres casadas', asegura que está muy emocionada. "Cuando se acerca un lector y me dice 'Historias de mujeres casadas' me ha cambiado la vida me conmueve", manifiesta.

A lo largo del día se han registrado largas colas para conseguir la firma de numerosos escritores de Planeta, uno de ellas la de Dolores Redondo, autora de 'Esperando al diluvio', quien explica que "hoy no ha podido dormir" debido a los nervios.

"Miles de personas con un libro y una rosa en la mano es un día precioso"

El último libro de Eva García Sáenz de Urturi, 'El ángel de la ciudad', es uno de los más vendidos. "Miles de personas con un libro y una rosa en la mano es un día precioso para quienes leemos y quienes escribimos", afirma.

Y mucho furor cuando los lectores han visto en uno de los espacios a Marian Rojas Estapé. "La lectura ayuda al cerebro, es sana y te ayuda", indica. La escritora Elvira Lindo ha querido destacar la importancia de que se dedique este día a la cultura y al libro. "Se promueve la lectura, pero no deja de ser un día de paseo y de fiesta", dice.

Mónica Carrillo también se encuentra en Barcelona por el día de Sant Jordi. "Cuando escribimos el libro solo tiene sentido cuando te dicen lo que han sentido cuando lo han leído y eso empieza ahora, en las firmas", afirma.