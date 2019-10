Escribano, tras la decisión del TC: "Conllevará que las corrientes políticas que hemos tenido en contra se frenen y respeten nuestro derecho y nuestra profesión"

Escribano se ha mostrado "feliz" y "contento" porque explica "es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y todas las personas a las que nos gusta cualquier tipo de espectáculo".

Además, Escribano considera que este pronunciamiento del TC va a hacer que "todos esos ayuntamientos y todas esas corrientes políticas que hemos tenido tan en contra, que se fenen un poquito y respeten nuestro derecho y nuestra profesión".

Manuel Escribano destaca que "todas esas personas" aficionadas a los toros van "a poder disfrutar" de nuevo del espectáculo en Barcelona y dice que para "esa otra parte que no le gusta o no la comparte es tan fácil como no ir". El torero reitera que "es algo bueno".