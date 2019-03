Jake Bugg: "Mi próximo álbum será diferente a Shangri La"

ENTREVISTA CON JAKE BUGG | VÍDEO

Las comparaciones van desde Bob Dylan hasta los Arctic Monkeys pero Jake Bugg rehusa los símiles. Tras telonear a los Rolling, Noel Gallagher, Stone Roses o The Killers y haber tocado en Glastonbury o T in The Park, el británico regresa al FIB para presentar su nuevo disco Shangri La.