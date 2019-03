Pablo Alborán, una 'adicción' entre las fans

Es el único que este año ha vendido todas las entradas en sus conciertos. El que ha batido un récord: nadie antes había permanecido en las listas de ventas tanto tiempo como él. Su disco acústico lleva 94 semanas entre los diez primeros.

Hasta le lanzan ropa interior en sus conciertos. ¿Se considera ya una estrella?. "No, para nada. Creo que todavía me queda mucho. Además las estrellas no existen", nos comenta.

Esa humildad, esa cercanía, es lo que más destacan sus fans. Fieles seguidoras, como unas chicas que le han visto en más de diez conciertos este verano.

Es la 'adicción Alborán'. Se han llegado a gastar "mil euros entre entradas, viajes... más de mil euros", nos comenta una joven. "Porque todos sus conciertos son distintos", nos dice otra. "Mi padre está hasta el moño de pagar tanto", asegura otra fan.

Rostros que Pablo ya distingue en las primeras filas en sus conciertos. "Hasta donde mi miopía me deja, claro".

Sus actuaciones se convierten en un auténtico karaoke. "Tengo que parar porque no me oigo y dejar que sean ellos los que canten". Él no se siente así, pero ha sido el protagonista musical de este verano.