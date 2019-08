Los videojuegos llevan años formando parte de nuestra vida. Millones de niños y jóvenes pasan horas jugando delante de una pantalla. Por ello, cada 29 de agosto se celebra el día Mundial del Gamer 2019. Esta costumbre surgió en 2008 cuando las revistas PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, decidieron crear un día especial para los videojuegos. En cambio en Estados Unidos se conmemora el 12 de septiembre.

Con motivo de la celebración de este día os vamos a explicar cuáles son los mejores videojuegos de todos los tiempos:

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time: es un videojuego de acción protagonizado por Link, un personaje que se adentra en el reino de Hyrule para detener a Ganondorf.

2. Final Fantasy VI: es un videojuego de rol desarrollado y publicado en 1994. La trama gira alrededor de un grupo, denominado Los replicantes, que lucha contra la tiranía del Imperio

3. Grand Theft Auto IV: es un videojuego de acción-aventura de mundo abierto. La historia del juego discurre en Liberty City, una ciudad ficticia basada en Nueva York.

4. Super Mario Galaxy: es un videojuego de plataformas en 3D. La trama trata en intentan salvar a la princesa del malvado Bowser a través de diversos mundos.

5. Tony Hawk's Pro Skater 2: es el segundo videojuego de la saga Tony Hawk's y trata de un grupo de patinadores.