Detienen a Mikaela, la hija de Steven Spielberg que quiere ser actriz porno

Mikaela, la hija adoptiva de 23 años del cineasta Steven Spielberg, fue detenida en Nashville, Tennessee (EE.UU.) acusada de un delito de violencia doméstica, apenas una semana después de que la joven apareciera en las portadas de todo el mundo tras anunciar su entrada en la industria del porno, informa FOX News.

Chuck Pankow, pareja de Mikaela, confirmó el arresto y aclaró que todo se debió a "un malentendido". El novio de la joven, que tiene 47 años, añadió que nadie resultó herido y que Mikaela está bien.

La chica quedó en libertad después de que alguien pagara una fianza de 1.000 dólares, tras pasar 12 horas detenida.

Mikaela se describió a sí misma, en el diario británico The Sun, como una "criatura sexual" y reveló que había iniciado una carrera en la industria del cine para adultos, pero exclusivamente protagonizando vídeos en solitario. Además, también solicitó una licencia para trabajar como prostituta y estríper en Tennessee.

Según la joven, cuenta con el apoyo de su padre y de su madre, la actriz Kate Capshaw. Además, dijo que su objetivo era conseguir independencia económica con el fin de no necesitar la fortuna de su padre.

Sus padres no se han opuesto a sus planes, están "intrigados" por su decisión, pero "no enfadados", aseguró la joven, que les anunció su nuevo de rumbo vital a través de una conversación por videoconferencia.

"Estaba muy cansada de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. Y, sencillamente, me cansé de trabajar día tras día de una forma que no llenaba mi alma", afirmó. Spielberg considera que su nueva ocupación le permite "satisfacer" a otras personas de una manera que le hace "sentir bien", y en ningún caso le hace sentirse "violada".