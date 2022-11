'Cruz de Navajas, el último Mecano' aterriza en Barcelona

Seguramente en algún momento habrán tarareado o escuchado temas como 'Hoy no me puedo levantar', 'Hijo de la luna' o 'Barco a Venus'. Estas son canciones que forman parte no solo de la banda sonora de Mecano, sino de nuestro país.

Ahora, tras una gira por Madrid ,Valencia y Bilbao en la que han conseguido reunir a más de 150 mil espectadores, el show 'Cruz de Navajas, el último Mecano' se estrena en Barcelona.

Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de gran formato que aúna lo mejor de un concierto, lo mejor de un musical y una experiencia audiovisual rompedora, con más de 100 metros cuadrados de pantallas led.

Tal y como anuncian los propios organizadores en su página web, en el espectáculo se mezcla lo último en tecnología con el talento y la sensibilidad. Ello es posible a través de sus gigantescas pantallas led de gran resolución, que se combinan para transformar el escenario en diferentes espacios que dejarán al público maravillado.

El mayor reconocimiento al grupo

Más de 50 personas entre artistas, bailarines, cantantes o técnicos forman parte de este reconocimiento al grupo musical español más relevante de la década de los 80. Además se han creado universos únicos para cada una de las 35 canciones de Mecano. Todo ello, enmarcado en una impactante y extraordinaria escenografía.

El show se representa en la Cúpula de las Arenas, un espacio que, tras su pasado como plaza de toros, se decidió rehabilitar y recuperar para albergar espectáculos de gran formato gracias a sus 3000 metros cuadrados y sus más de 1500 localidades.