Los cinco temas más influyentes de Lou Reed

Pese a tocar severos temas tabú para la época (transexuales, chaperos, prostitutas, etc.), 'Walk on the wild side' recibió una amplia cobertura desde su estreno. El tema ha tenido múltiples versiones, de artistas como Company B, The Strokes, Robbie Williams, Sponge, The Rentals, Train, Vanessa Paradis o U2 en alguno de sus directos.

"The Heroin" es una canciones más famosas de The Velvet Underground, de 1964. Rolling Stone la incluyó en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.





Gran reconocimiento tuvo 'Sweet Jane', del álbum Loaded, de su tapa con The Velvet Underground





En ‘Transformer, Reed se aleja del rock experimental y se acerca al glam rock.





'Rock 'n Roll', su álbum en directo de 1974, fue de los más vendidos en 30 países, entre ellos Reino Unido y Estados Unidos.