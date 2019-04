Bruce Springsteen triunfa en una San Sebastián rendida a sus pies

Bruce Springsteen no regatea, no juega al gato y al ratón con su fiel público, no escatima éxitos ni esfuerzos sobre el escenario. Da siempre lo que se espera de él y cosecha triunfos seguros, como el que ha obtenido en su concierto de esta noche en el estadio de Anoeta de San Sebastián, rendido a sus pies desde mucho antes de empezar.

La segunda actuación de la gira europea de 'The River Tour' ha ofrecido lo que cabía esperar de Bruce Springsteen y su magnífica E Street Band: más de tres horas y media de entrega, electricidad y rock enérgico, su rock de siempre, sin riesgos -sus "fans" no los quieren- y con una gran dosis de profesionalidad.

Suficiente para extasiar a las casi 43.000 personas que finalmente han llenado el estadio de Anoeta, cuatro años después de su última comparecencia en San Sebastián, una ciudad enamorada del músico estadounidense.

Todo de negro, con una guitarra acústica colgada de hombro y una amplia sonrisa, Bruce Springsteen ha tomado el escenario de Anoeta a las 21.10 horas al grito de "kaixo Donostia", que ha encendido la mecha de un espectáculo de puro rock sin artificios envuelto en una escenografía discreta, que no ha ido más allá de las inevitables pantallas gigantes, necesarias para que el 70% de los asistentes de este tipo de macroconciertos se entere de algo.

Como únicos adornos, en la parte izquierda del enorme escenario, una bandera estadounidense, y en la derecha, como esto distaba mucho de ser Eurovisión, una ikurriña. Todos los aficionados estaban avisados de que el 'Boss' había decidido cambiar el paso y en Europa no tocaría los dos discos de 'The River' íntegros y en orden como ha hecho en los más de los 30 conciertos de la gira americana.

Ya en Barcelona dio las primeras pistasy, de nuevo en San Sebastián ha arrancado sin concesiones con uno de sus éxitos, una acelerada 'Working on the Highway', tras la que el Jefe ha aferrado su inseparable Fender Esquire para atacar 'No Surrender'.

Tras 'My Love Will Not Let You Down', ha llegado el turno, ahora sí, de 'The River'. Desde el principio, una a una, con la excepción 'Jackson Cage', e intercalando una invitada especial, 'Fire', una petición escrita en un abanico rojo que Springsteen ha interpretado en acaramelado dúo con su señora esposa, Patti Scialfa.

Para entonces ya se había dado el primer baño de masas al ritmo de la pegadiza 'Sherry Darling', tocado con un sombrero 'yankee' de ala ancha, de los del Séptimo de Caballería, que ha recogido del público. El "crecendo" emocional al que ha sometido al público canción a canción del mítico álbum doble -claramente vigente 35 años después- ha alcanzado su cima cuando el músico de New Jersey ha estremecido la noche con las primeras notas de su armónica en la eterna "The River".

Un repertorio infalible. Para finalizar la primera parte de la actuación, Bruce ha vuelto a ser fiel a sí mismo y a sus incondicionales, y ha seguido su propia liturgia al pie de la letra para regalar a sus seguidores uno de sus himnos ineludibles, ¡Thunder Road¡, una canción monumental, grandísima, que nunca falla en su extensa colección. Y después, sin darse un respiro, la tremenda "Badlands".

A sus 66 años, el 'Boss' ya no se menea, ni brinca, ni se tira por el suelo como antaño, pero mantiene intacta su voz -impecable toda la noche-, su capacidad de transmitir y una suerte de empatía universal que le permite conquistar sin condiciones a un amplio espectro de amantes del rock. Por eso llena estadios. Por eso es el Jefe.