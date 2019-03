Una biografía celebra los 30 años de la música de Mecano

'HOY NO ME PUEDO LEVANTAR' FUE SU PRIMERA CANCIÓN

Hace 30 años, Mecano publicó su primera canción, 'Hoy no me puedo levantar'. Era el principio de una carrera que duró once años, y que les convirtió en el grupo que modificó el panorama musical en nuestro país. Sus temas se siguen oyendo en las radios. Y su historia se recoge ahora en un libro.