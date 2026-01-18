Vídeo: Así ha sido el segundo encierro blanco de San Sebastián de Los Reyes 2026

Tras el primer encierro Blanco de San Sebastián de los Reyes que estuvo marcado por la nieve y dejó once heridos leves, este domingo se ha celebrado el segundo, que ha contado con seis toros pertenecientes a la ganadería jienense El Cotillo. La carrera ha comenzado a las 11:00 horas de la mañana, tras el chupinazo de salida de la mano de Roberto Gómez, periodista deportivo. Al frente de la emisión ha estado la periodista de Antena 3: Sonsoles Martín, y Miguel Ángel Silva, redactor de Espejo Público, que ha sido el encargado de hacer las conexiones a pie de calle. Además, han contado con la colaboración del periodista Jalis de la Serna, y la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández.

La duración del recorrido ha sido de 1 minuto 50 segundos, una carrera limpia, bonita y con bastante afluencia de personas, sobre todo jóvenes. Los cielos despejados de esta mañana han animado a más personas a correr delante de los reses. Ha habido 9 heridos leves en el encierro, y dos de ellos han sido revisados por los facultativos: uno ha sufrido una dilatación en el hombro tras pasarle la manada por encima al querer meterse por la izquierda del recorrido. El otro herido se ha metido a coger toro y éste ha acabado dándole, aunque se desconoce si con el pitón embestido o pisoteado. Aquellos corredores que han caído han sabido protegerse, por lo que pese a las contusiones o lesiones, no han sufrido heridas por asta de toro ni cogidas graves.

