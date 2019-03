ARCO vuelve a sorprender con creaciones imposibles

En su 31 edición ARCO cuenta con varias obras de arte que buscan el desconcierto del espectador, quien a menudo se pregunta si realmente está viendo arte o simplemente objetos cotidianos ubicados de un modo original. Desnudos explícitos, carteles de alquiler, una escultura de la palabra 'No' de dimensiones espaciales o sacos de cemento dispuestos para el inicio de cualquier 'chapuza'.

En esta edición, la feria apuesta por más sobriedad, mayor realismo, menos galerías y una búsqueda de más calidad. ARCOmadrid 2012 muestra una apuesta reducida en espacio y número. En esta edición, la feria pone a prueba el mercado del arte para comprobar cómo se comporta en tiempos de crisis.



"El derecho al arte contemporáneo solo subsiste si hay un mercado del arte, es un sistema fundamental para los artistas del presente y del futuro", ha manifestado el director de ARCO, Carlos Urroz, al comienzo de esta cita. Por ello, la feria acoge la pasión del coleccionista y ofrece desde piezas que apenas rozan los 200 euros, hasta los 11 millones de euros que alcanza ''Study from the human body-Figure in movement', de Francis Bacon, en la galería Malborough.

Los pabellones 8 y 10 de Ifema acogen esta edición, que abrirá sus puertas hasta este domingo y que este jueves inaugurarán los príncipes de Asturias. Entre sus novedades destaca el programa Solo Objects, que reúne doce proyectos, esculturas e instalaciones de gran formato, expuestos en tres espacios de la Feria. Una enorme escultura de Jaume Plensa, una instalación realizada a base de latas de conserva por Marius Neg o la reproducción de una escalera neoyorkina de Isidro Blasco son algunas de las obras que integran esta nueva propuesta expositiva.