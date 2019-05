Se cumplen 24 años de la muerte de Lola Flores

Hace 24 años, España lloró a una de sus artísticas más emblemáticas. Moría Lola Flores, 'La Faraona', una artista inimitable y admirada por todas.

Miles de personas hicieron cola para asistir a su velatorio en el centro de Madrid y las grandes figuras de la música compartieron su dolor por la pérdida de esta gran figura.

"No canta, no baila, no se la pierdan", decían los periodistas cuando vieron a Lola Flores por primera vez en los escenarios. Y es que su arte iba más allá de lo hasta entonces conocido. Su garra y carisma transmitía más que otros muchos grandes de la canción con mejor voz.

Además, acompañada por su marido Antonio González 'El Pescaílla', inició una saga inconfundible con Lolita, Antonio Flores y Rosario.