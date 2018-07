Andy y Lucas "piden la palabra" sobre el escenario

EL DÚO GADITANO ARRANCA GIRA EN MADRID

Lanzaron su primer trabajo en 2003, y vendieron casi 1 millón de discos. Desde entonces, Andy y Lucas no han parado. Ahora se han puesto serios y cantan a Marta del Castillo, pero no se engañen, no han perdido ni un apice del sentido del humor con el que se dieron a conocer. Anoche, arrancaron su gira en Madrid.