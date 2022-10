Almudena Grandes publica este martes la novela póstuma en la que se refugió en las últimas semanas de su enfermedad

La escritora Almudena Grandes se hizo conocer e incluso dar el salto al mundo de la televisión y la radio en 1989 con 'Las edades de Lulú', y fue ahí, en ese momento, cuando descubrió que la fama que le pudiera dar cualquier obra no era comparable con la labor de ser una verdadera escritora, por ello siempre puso por delante de la fama escribir lo que realmente sentía. Para Almudena la justicia debía cumplir unas leyes y no estar al servicio del poder. Entonces nace 'Te llamaré viernes', según su editor Juan Cerezo, quizá una de sus obras más complejas

Todo va a mejorar es una novela de coral de anticipación política que tiene lo mejor de 'Los besos del pan y la intriga de los resistentes de los odios de una guerra Interminable Es el último grito de la escritora por la libertad y la creación, a la que le dedicó hasta su último aliento.

"En los primeros meses ella decía que su refugio era esta novela"

Cuando ya no pudo más, le encomendó a su marido, el escritorLuis García Montero, redactara él las últimas páginas de la obra, así como el epílogo. Todo bajo el criterio con el que ella iba a finalizar la obra.

Almudena Grandes se dirigía así a sus lectores para hablarles sobre esta novela

"Mis lectores y lectoras, que me conocen bien, saben que son muy importantes para mí. Siempre que me preguntan por ellos respondo lo mismo, que son mi libertad, porque gracias su apoyo puedo escribir los libros que quiero escribir yo, y no los que los demás esperan que escriba. También saben que la escritura es mi vida y nunca lo ha sido tanto, ni tan intensamente como hasta ahora", escribía la escritora.