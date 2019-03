Unos minutos antes de un concierto, ¿cómo te encuentras?

Me siento muy feliz de reencontrarme con mi gente en los conciertos. Me gusta que la gente se lo pase bien. De hecho, hemos abierto dos fechas más en esta gira de las previstas para Madrid y Barcelona en septiembre.

En Madrid estuvo la Mala Rodríguez, ¿en Barcelona también va a haber sorpresa?

Sí, también estuvo también antonio Carmona. En Barcelona también habrá alguna sorpresa. Me gusta invitar a los amigos a que se suban en el escenario en mis conciertos y compartir con la gente esa energía.

¿El escenario es tu paraíso?

Totalmente. Allí me siento muy cómodo. Se crea mucha energía entre el público y los que estamos en el escenario.

En la puerta de tus conciertos hay fans que pasan noches enteras para ser las primeras, ¿no da eso un poco de miedo?

Sí me da miedo, pero por ellas y su salud. Muchas me escriben a través del Twitter y me dicen ya estamos aquí y a lo mejor faltan dos días. Yo lo que intento despúes es no defraudar.