Aitana estrena 'Ni una más', una canción que visibiliza la inseguridad que sienten las mujeres

Aitana ha estrenado una nueva canción: 'Ni una más'. Se trata de un single que visibiliza una situación de inseguridad a la que muchas mujeres se tienen que enfrentar en su día a día. La cantante catalana ya ha hecho en varias ocasiones declaraciones a favor de la igualdad y ahora lanza este tema en contra de la violencia de género.

La canción tiene una clara referencia a las mujeres que tienen que caminar solas por la calle de noche y que se enfrentan a comentarios, miradas y otras situaciones que generan un sentimiento de vulnerabilidad e inseguridad. Haciendo referencia a esto, Aitana ha acompañado el tema con un videoclip en el que se exponen muchas acciones que las mujeres tienen interiorizadas para llegar a casa.

En el vídeo, mientras camina sola y de noche por la ciudad, lleva el móvil en la mano, cuando se cruza con un hombre saca las llaves por si tuviera que defenderse y cuando este pasa de largo vuelve la vista atrás para comprobar que, efectivamente, sigue con su camino. Expone la realidad de las mujeres de tener que compartir su ubicación real cuando vuelven solas, acelerar el paso o agachar la cabeza cuando se cruzan con alguien para intentar pasar desapercibidas.

Aitana entona "siguiendo mi camino yo sé a dónde voy. Sintiéndome insegura y, aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable" para mostrar este tipo de situaciones que se han normalizado. La cantante también ha contado con la colaboración de mujeres como Lola Índigo, Alba Reche, Ona Carbonell, Carolina Marín y otras caras conocidas que aparecen al final del vídeo en distintos televisores.

Aitana continúa con su carrera musical lanzando diversos temas, al tiempo que la pandemia de coronavirus le ha obligado a suspender algunos conciertos. Ahora, empieza una gira de su disco '11 Razones' en la que, probablemente, se incluya esta canción en el repertorio.