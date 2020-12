Aitana habla sobre su nuevo disco, '11 razones': "Las letras de desamor empoderan"

Aitana ha vuelto a la escena pública recién superado el coronavirus y manda un mensaje de responsabilidad a los jóvenes para que se conciencien de la pandemia justo antes de la Navidad: "No tengo ni idea de quién me ha podido contagiar, nunca se sabe".

Es la artista femenina que más álbumes vendió el año pasado y ha respondido a las preguntas de Antena 3 Noticias para presentar su nuevo disco, '11 razones'.

Su nuevo álbum de estudio tiene un sonido que recuerda a los 2000, la época de los CDS, los tazos, los primeros móviles o los pantalones de campana, aunque ella confiesa que no lo recuerda porque tenía solo un año. Además, está cargado de letras de desamor que, según ella, empoderan.

La suya es la historia de una chica sencilla de Barcelona que con 18 años empezó a estudiar la carrera de diseño y que tres años después ha cantado con David Bisbal, Morat, Sebastián Yatra y hasta Katy Perry: "Desde luego con Katy Perry nunca me lo hubiera imaginado en mi vida".

Aitana Ocaña Morales, con 20 discos de platino y 13 de oro, es la joven cumple sueños a golpe de récord.

Canceló varias actuaciones

"Hola a todos, ¿cómo estáis? Grabo este vídeo para contaros que finalmente no voy a poder estar en LOS40 Music Awards, muy a mi pesar, porque días antes de las grabaciones di positivo en Covid. Llevo en mi casa ya once o doce días confinada. Es lo que tenía que hacer, obviamente. Estoy bien, ya me quedan superpocos días para terminar el confinamiento y combatir al bicho", explicó ella misma cuando dio positivo en coronavirus.