Los académicos dicen 'y griega' donde dijeron 'ye'

Los que estaban preocupados por tener que llamarle "ye" a la "i griega" o por escribir el adverbio "sólo" sin tilde pueden estar tranquilos, porque en la nueva Ortografía, aprobada por unanimidad por las 22 Academias de la Lengua, se suavizaron algunas de las novedades difundidas estos días.

Los directores y presidentes de las Academias de la Lengua Española, que asisten a la Feria del Libro de Guadalajara, hicieron público este importante acuerdo en un encuentro con la prensa, en el que desgranaron algunas características de esta edición que, como se dice en la presentación de la misma, es "más sólida, exhaustiva, razonada y moderna" que la de 1999.

En la nueva Ortografía, una obra de "valor incalculable" para la unidad del idioma, se vuelven a permitir las denominaciones de "ye" o "i griega" y los diferentes nombres de la "be" y "v", y no se condena la tilde de "sólo" ni la de los pronombres demostrativos. Eso sí, se recomienda no ponerlas.

Las normas "son comunes a todo el ámbito hispánico", pero los ejemplos procuran recoger muestras de unas zonas y otras, según se afirma en la prepublicación facilitada a la prensa.

En la nueva Ortografía, "se propone unificar los nombres de las letras" y "se invita", por ejemplo, a decir "be" y "uve", pero, como aclaró Moreno de Alba, se permite utilizar los diferentes nombres que reciben en algunos países. "Estamos tratando de uniformar, no de imponer", subrayó.

Lo que no han suavizado las Academias en la nueva Ortografía es la supresión de la tilde de los monosílabos con acento ortográfico, como sucede en "guión" y "truhán".