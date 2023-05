Los 6 mejores estrenos en cine para junio que no debes perderte

Este mes de junio el cine se prepara para recibir una gran cantidad de películas. Estrenos muy esperados por los amantes del cine que incluye clásicos como Indiana Jones y el Dial del Destino o Spider-man: Cruzando el Multiverso. Sigue leyendo y no te pierdas las novedades en cine.

Como Dios Manda

Una película española que llega de la mano de su protagonista Leo Harlem. Dirigida por Paz Jiménez, 'Como Dios Manda' es una comedia con tintes reivindicativos que representa la vida de un funcionario conservador que comienza a trabajar en el ministerio de igualdad. El filme se estrenará el viernes 2 de junio en todos los cines de nuestro país.

Transformers: El despertar de las Bestias

Esta nueva entrega dirigida por Steven Caple Jr, tiene en su reparto, actores de la talla de Peter Dinklage, Ron Perlman, Pete Davidson o Michelle Yeoh, aunque para disfrutar de su presencia, tendremos que disfrutar de su versión original. La séptima entrega, 'Transformers: El Despertar de las Bestias', será un reinicio basado en Bumblebee y llegará a nuestros cines el viernes 9 de junio.

Spider-man: Cruzando el Multiverso

Sony ha demostrado que sabe tomar riesgos y obtener éxito en películas que a priori parecían tener un futuro incierto. Ejemplos de ello son 'Jumanji: bienvenidos a la jungla' y 'Venom', que a pesar de la polémica en su anuncio, se convirtieron en éxitos de taquilla. Ahora, la secuela de Spider-Man: Un nuevo universo, 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', promete seguir explorando el multiverso con el mismo estilo innovador que hizo que su predecesora ganara un Oscar. El filme animado llegará a nuestras pantallas de cine el viernes 16.

Flash

A pesar de ser uno de los personajes más queridos de DC, 'Flash' ha tardado en conseguir su propia película debido a varios retrasos y controversias. No obstante el momento ha llegado, esta será protagonizada por el famoso actor Ezra Miller, a quien le acompañará Ron Livingston como Henry Allen y tanto Ben Affleck como Michael Keaton encarnarán el personaje de Batman. La esperada película se estrenará en España el viernes 16, compitiendo en estreno con Spider-Man.

No Hard Feelings

Jennifer Lawrence regresa de nuevo la gran pantalla de la mano de 'No Hard Feelings', una comedia ambientada en en Montauk, Nueva York y dirigida por Gene Stupnitsky, co-escritor de Bad Teacher y The Office, el cual firma su regreso. En este film, que se estrena en nuestro país el viernes 23, Jennifer no estará sola, la acompañan los fantásticos actores Andrew Barth Feldman, Matthew Broderick y Laura Benanti.

Indiana Jones y el Dial del Destino