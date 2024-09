Los 2 libros que Susanna Griso ha leído este verano: "Una combinación maravillosa"

Para los aficionados a la lectura, el verano es una época especial. No hay nada mejor que sentarse bajo el sol, con un café o refresco cerca, y sumergirse en las páginas mientras se escucha el sonido de las olas en la playa y de los pájaros en la montaña.

Susanna Griso también aprovecha sus vacaciones para reducir esa lista de libros que se va haciendo larga durante el invierno. Esta semana nos ha contado para la Newsletter de Antena 3 Noticias cuáles han sido los libros que le han acompañado en estos días de descanso.

Ella los define como "una combinación maravillosa". El primero es 'El olvido que seremos' de Héctor Abad Faciolince. Cuenta la historia de su padre, un médico activista asesinado en Colombia en 1987, en los años más violentos en el país, porque se le consideraba izquierdista. "Lo que ha hecho el hijo con este relato tan íntimo es intentar resucitar al padre muerto". La presentadora de Espejo Público asegura que es "una historia preciosa que además ha inspirado una película". "Lo recomiendo efusivamente porque está muy bien escrito", apunta.

Su otra recomendación es un libro en inglés, 'The Way Forward', de Yung Pueblo. Es el autor más recomendado por el New York Times y son pequeños escritos con reflexiones sobre el ego, la felicidad, la muerte o los propios miedos. "Me gusta leerlos al azar, buscar una página antes de ir a dormir", revela.

