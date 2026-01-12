El experto Gregorio de la Fuente, sobre el asteroide que pasará cerca de la Tierra: "Nos debería interesar"

Una de las noticias más relevantes de este lunes, es que a las 11:26 horas de la mañana, un asteroide de más de un kilómetro pasará muy cerca de nuestro planeta Tierra, se trata de uno de los más grandes que se conocen. Un suceso que ocurre cada ciertos años y genera inquietud. Pero, ¿realmente esa inquietud se justifica en esta ocasión?.

Gregorio de la Fuente Frutos, coordinador del Museo Elder de la Ciencia y Tecnología de Gran Canaria, ha resuelto esta duda en una entrevista en Antena 3 Noticias. Según el experto: "Después de ver noticias que están ustedes emitiendo, igual no es de lo que más nos tenemos que preocupar. Yo siempre digo que este tipo de cuestiones más que preocuparnos, nos deberían interesar. Los asteroides son un riesgo que está ahí, que se estudia, pero en este caso llama más la atención el tamaño del asteroide, que es verdad que tiene cierta entidad, más de un kilómetro, que el riesgo real que en este caso es ninguno. Va a pasar a unos 12 millones de kilómetros de la Tierra, que para que nos hagamos una idea es 30 veces la distancia que nos separa de la Luna. Así que preocupación ninguna, interés toda la del mundo", ha tranquilizado Gregorio.

¿Cuándo empezaría a ser preocupante?

Según ha explicado el coordinador, se trata de "efemérides" que ocurren de vez en cuando, y que son seguidas por las agencias espaciales como la NASA estadounidense, la ESA americana, la japonesa, observatorios como el de Andalucía o Canarias. "No debemos preocuparnos porque pasa muy lejos de la Tierra y está controlado. A los científicos les preocupa la posibilidad de un impacto de un asteroide algo mayor de 100 metros, cuando las posibilidades de colisionar son incluso menores al 0,3%", ha reconocido a Antena 3 Noticias.

A la pregunta de Manu Sánchez de si hay actualmente muchos asteroides cerca de la Tierra, Gregorio de la Fuente Frutos ha contestado que existe una categoría conocidos como "asteroides cercanos a la Tierra" que tienen que cumplir ciertas características de trabajo y distancia a nuestro planeta, que se siguen "por ese riesgo". En el catálogo, según ha explicado el experto: "La Agencia Europea tiene unos 800 asteroides" que se siguen habitualmente, incluso ya han sido varias las misiones de "sondas espaciales que han ido a posarse" encima de los asteroides, para estudiarlos y ver cómo en un caso hipotético de impacto, "podríamos evitarlo".

Así se podría variar la trayectoria de un asteroide

El coordinador del Museo Elder de la Ciencia y Tecnología de Gran Canaria ha detallado a Antena 3 Noticias, que "se está experimentando" cómo se podría evitar o cambiar la trayectoria de un asteroide, y que para ello influyen muchas cosas: La propia composición del asteroide, su tamaño, o el color. "Las agencias espaciales, siguen estudiando para ver cómo podríamos evitar el impacto de un asteroide que a partir de 100 metros podría causar tsunamis, a partir de un kilómetro sería catastrófico y luego recordamos el más famoso de los asteroides, que es el que terminó con los dinosaurios, y tenía 12 kilómetros, era un asteroide gigantesco", ha afirmado el experto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.