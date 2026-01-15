Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los astronautas evacuados de la EEI por enfermedad vuelven con éxito a la Tierra

Es la primera vez que se produce un regreso por la enfermedad de un astronauta. Han amerizado en el Pacífico.

Susana Román
Publicado:

No ha habido contratiempos. La cápsula Crew Dragón de la misión Crew-11 de SpaceX y la Nasa ha amerizado minutos antes de las 10:00 horas en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (California). Terminaba así una misión de apenas seis meses en el espacio: 167 días en la Estación Espacial Internacional abruptamente interrumpida por la enfermedad de uno de sus astronautas.

La cápsula se desacoplaba con éxito de la EEI y emprendía su regreso anticipado a la Tierra solo 10 horas antes. El tiempo que ha tardado en regresar a la Tierra debido a una emergencia médica que afecta a uno de sus cuatro tripulantes y que ha convertido esta misión en la primera evacuación médica de la historia de la EEI.

Antes de su creación, en 1985, una misión soviética tuvo que ser cancelada tras la grave enfermedad de su comandante quien sufrió una prostatitis aguda en el espacio, lo que obligó a adelantar el regreso de la tripulación en aproximadamente dos meses.

No se ha revelado la identidad del astronauta por razones de privacidad

La NASA continua manteniendo en estricto secreto cual de los cuatro astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, es el miembro de la tripulación que necesita atención médica urgente.

La decisión de adelantar el splasdown varias semanas antes de lo previsto marca un hecho sin precedentes en la historia de la EEI, habitada de manera permanente desde 2000. En el momento del desacople, siete personas se encontraban a bordo del complejo orbital, cuatro de ellas pertenecientes a la Crew-11.

La semana pasada la NASA anunció que uno de los tripulantes presentó un problema médico que, aunque se ha mantenido «estable», motivó la cancelación de la primera caminata espacial prevista para el jueves pasado, y el regreso anticipado de toda la Crew-11 como medida preventiva.

Los retos de la falta de gravedad

Los astronautas en la EEI enfrentan desafíos médicos derivados de la exposición prolongada a la microgravedad, que provoca pérdida de masa ósea y muscular, debilitamiento del sistema cardiovascular y redistribución de los líquidos corporales hacia la cabeza, lo que puede afectar la visión y la presión intracraneal. Además, la ausencia de gravedad también altera el equilibrio, el sueño y el funcionamiento del sistema inmunológico.

Según la NASA, la estación cuenta con equipos médicos avanzados, pero muchos diagnósticos complejos deben realizarse en tierra, por lo que la prevención, el monitoreo constante y los programas de ejercicio físico diario son esenciales para mantener la salud de los tripulantes durante misiones de meses de duración.

Tras la partida de la Crew-11, permanecen tres tripulantes a bordo de la EEI, que quedaron bajo el mando del cosmonauta Serguéi Kud-Sverchkov, quien asumió el lunes como nuevo comandante de la estación.

