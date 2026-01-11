Un asteroide gigante pasará cerca de la tierra este lunes

Un asteroide de gran tamaño pasará relativamente cerca de la Tierra este lunes a las 11:26 horas en la península ibérica. Este tipo de fenómenos astronómicos suelen despertar inquietud entre la población, pero según la comunidad científica, no entrañan ningún riesgo real para el planeta. Se trata del asteroide 2005 UK1, un cuerpo rocoso catalogado como "potencialmente peligroso" únicamente por sus dimensiones y por cruzar la órbita terrestre, no por una amenaza de impacto.

El asteroide fue descubierto en 2005 por el programa Catalina Sky Survey, uno de los principales sistemas de vigilancia del espacio cercano a la Tierra. Pertenece a la familia de los asteroides Apollo, caracterizados por tener órbitas que intersectan la trayectoria terrestre alrededor del Sol. Su diámetro se estima entre 600 metros y 1,4 kilómetros, lo que lo sitúa entre los mayores objetos de este tipo que se conocen actualmente.

Pasará a una distancia segura de la Tierra

A pesar de su tamaño, los expertos insisten en que el paso de 2005 UK1 se producirá a una distancia completamente segura. En su punto de máxima aproximación, el asteroide se situará a unos 12 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia más de 30 veces superior a la que separa nuestro planeta de la Luna. Esta lejanía descarta cualquier efecto gravitacional o físico apreciable sobre la Tierra.

La comunidad científica subraya que el término "potencialmente peligroso" puede resultar engañoso para el público general. "¿Por qué nos llaman la atención?, porque hay películas, novelas, toda la maquinaria de Hollywood sobre el tema", explica Gregorio de la Fuente, Técnico del Museo Elder de la Ciencia. La NASA y otras agencias espaciales usan estos términos para identificar objetos de cierto tamaño que pasan relativamente cerca del planeta, lo que permite mantener un seguimiento constante de su trayectoria. No implica, en ningún caso, una amenaza inminente.

Los astrónomos llevan décadas observando la órbita de 2005 UK1, que está perfectamente calculada gracias a múltiples observaciones realizadas a lo largo de los años. Esto permite descartar cualquier escenario de colisión, no solo en este paso, sino también en futuros acercamientos. De hecho, el asteroide ya pasó cerca de la Tierra en 2018 y volverá a hacerlo en el futuro, siempre dentro de márgenes considerados seguros.

Los científicos no los temen, pero los estudian

Este tipo de eventos representan una oportunidad para la comunidad científica. Cada acercamiento permite recopilar nuevos datos sobre la composición, el movimiento y el comportamiento de estos cuerpos celestes, además de poner a prueba los sistemas de detección temprana y vigilancia del espacio cercano.

Actualmente, agencias como la NASA o la Agencia Espacial Europea mantienen un seguimiento continuo de miles de asteroides próximos a la Tierra. Gracias a estos programas, los científicos aseguran que cualquier objeto que pudiera suponer un riesgo real sería detectado con años, e incluso décadas, de antelación.

