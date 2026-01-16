Un tiburón foca aparece varado en las costas de Luarca y en la necropsia descubren una gran sorpresa

Medusas, peces e incluso delfines. Los mares de nuestras costas nos tienen acostumbrados a compartir natación con varias especies, sin embargo, son muy pocos los que quieren toparse en bañador con la aleta de un tiburón. De ahí, que el hallazgo en las costas de Luarca la semana pasada haya captado la atención de todos.

Un ejemplar de tiburón foca llegó, arrastrado por las olas, hasta la orilla. Algo muy poco habitual ya que estos animales suelen surcar las profundidades de los océanos, se han localizado hasta a 3.500 metros de profundidad.

Pese a que este hallazgo no es una buena noticia, ya que ha aparecido los investigadores han aprovechado para saber un poquito más de esta especie. también conocida como tiburón pailona. Este en concreto se trata de un animal de 145 cm que pesaba 18 kilos. Pero la sorpresa no está en su apariencia si no en su interior.

Dentro de este tiburón foca se encontraron 12 huevos con pequeños embriones en su interior. Estos huevos eran del tamaño aproximado de una pelota de tenis. De estos 12, 9 no se habían desarrollado. Con este descubrimiento supimos que se trata de una hembra que estaba embarazada.

Pero sigue quedando en el aire la gran pregunta ¿por qué murió? Luis Laria, junto a Susana Echevarría y Miguel Fernández realizaron la necropsia y después analizaron su sistema digestivo. Según explicaron a National Geographic la hipótesis que baraja es que las heridas que presenta "coinciden con las que se producirían durante una captura accidental. Por ello, nuestro diagnóstico definitivo es que el ejemplar tragó un anzuelo, posiblemente de pesca de palangre y, al notar el empujón se revolvió violentamente y logró zafarse. Sin embargo, al salir, el anzuelo rasgó de 3,5 cm de su esófago y la consecuente hemorragia debilitó al animal hasta que varó y falleció".

